سه دستگاه آپارتمان از اموال باشگاه پرسپولیس به باشگاه برگردانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پیگیری‌های مستمر و اقدامات جدی مدیریت باشگاه و تلاش‌های حقوقی صورت‌گرفته، سه واحد آپارتمانی متعلق به باشگاه که بیش از ۱۵ سال در اختیار اشخاص دیگر قرار داشت، پس از طی مراحل و پیگیری‌های متعدد، به باشگاه بازگردانده شد.

این سه واحد آپارتمانی با مجموع مساحت حدود ۶۰۰ مترمربع، واقع در محله چیذر تهران، به نماینده باشگاه تحویل داده شده است و فرآیند قانونی انتقال اسناد مالکیت به نام باشگاه نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

بازپس‌گیری این املاک، در راستای صیانت از دارایی‌ها و احقاق حقوق باشگاه و ذی‌نفعان آن صورت گرفته و بیانگر عزم جدی مدیریت باشگاه برای تعیین تکلیف و بازگرداندن اموال متعلق به باشگاه است.

مدیریت باشگاه، همانند ماه‌های گذشته و در ادامه پیگیری پرونده‌های حقوقی اخیر، با جدیت و از طریق مراجع ذی‌صلاح، روند بازپس‌گیری سایر اموال و دارایی‌های باشگاه را دنبال می‌کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و هواداران، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منافع و حقوق باشگاه بهره گرفته شود.

برچسب ها: پرسپولیس ، آپارتمان
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