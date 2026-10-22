باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است امان‌الله پاپی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F56/57 با ثبت رکورد ۴۸ متر و ۷ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، عمان، چین تایپه، هند، ازبکستان، نپال و سوریه بعد از نمایندگان ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

پرتابگر ازبک با رکورد ۵۰:۴۱ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. دیگر نماینده ازبکستان نیز با پرتاب ۴۸:۸۱ سانتی‌متر بر سکوی دوم ایستاد.

پاپی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۴۸:۰۹ ، خطا ، ۴۵:۴۰ ، ۴۷:۲۸ ، ۴۸:۰۷ و ۴۶:۱۰ سانتی‌متر شده بود.