نماینده پرتاب نیزه مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده سوم فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است امان‌الله پاپی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F56/57 با ثبت رکورد ۴۸ متر و ۷ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، عمان، چین تایپه، هند، ازبکستان، نپال و سوریه بعد از نمایندگان ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

پرتابگر ازبک با رکورد ۵۰:۴۱ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. دیگر نماینده ازبکستان نیز با پرتاب ۴۸:۸۱ سانتی‌متر بر سکوی دوم ایستاد.

پاپی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۴۸:۰۹ ، خطا ، ۴۵:۴۰ ، ۴۷:۲۸ ، ۴۸:۰۷ و ۴۶:۱۰ سانتی‌متر شده بود.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، امان الله پاپی ، پرتاب نیزه
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