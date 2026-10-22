ضرورت افزایش ایمنی در مدارس حاشیه راه

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "محمد صالحی" با اشاره به کاهش دید رانندگان در ساعات اولیه صبح و هنگام غروب، اظهار داشت: دانش‌آموزان برای دیده‌شدن بهتر از سوی رانندگان، از لباس‌های روشن یا دارای نوار‌های بازتابنده نور استفاده کنند و تا حد امکان از مسیر‌های ایمن و پیاده‌رو‌ها برای رفت‌وآمد بهره ببرند.

وی افزود: دانش‌آموزانی که ناچار به حرکت در حاشیه جاده هستند، باید در صورت نبود پیاده‌رو یا مسیر اختصاصی، خلاف جهت حرکت خودرو‌ها و روبه‌روی ترافیک حرکت کنند تا وسایل نقلیه عبوری را ببینند و فرصت واکنش به خطرات احتمالی را داشته باشند.

رئیس پلیس راه گیلان در پایان از والدین، رانندگان و مسئولان مدارس خواست با آموزش نکات ایمنی و توجه بیشتر به دانش‌آموزان، در حفظ جان این آینده‌سازان سهیم باشند و خاطرنشان کرد: در تاریکی جاده، لباس روشن می‌تواند شما را از خطر دورتر کند؛ دیده‌شدن، اولین قدم برای ایمن ماندن است.

منبع: اطلاع رسانی پلیس