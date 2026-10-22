رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت افزایش ایمنی دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه، گفت: با توجه به طولانی‌تر شدن ساعات تاریکی هوا، استفاده از لباس‌های روشن و رعایت اصول ایمنی هنگام تردد در حاشیه جاده‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "محمد صالحی" با اشاره به کاهش دید رانندگان در ساعات اولیه صبح و هنگام غروب، اظهار داشت: دانش‌آموزان برای دیده‌شدن بهتر از سوی رانندگان، از لباس‌های روشن یا دارای نوار‌های بازتابنده نور استفاده کنند و تا حد امکان از مسیر‌های ایمن و پیاده‌رو‌ها برای رفت‌وآمد بهره ببرند.  
وی افزود: دانش‌آموزانی که ناچار به حرکت در حاشیه جاده هستند، باید در صورت نبود پیاده‌رو یا مسیر اختصاصی، خلاف جهت حرکت خودرو‌ها و روبه‌روی ترافیک حرکت کنند تا وسایل نقلیه عبوری را ببینند و فرصت واکنش به خطرات احتمالی را داشته باشند.
 رئیس پلیس راه گیلان در پایان از والدین، رانندگان و مسئولان مدارس خواست با آموزش نکات ایمنی و توجه بیشتر به دانش‌آموزان، در حفظ جان این آینده‌سازان سهیم باشند و خاطرنشان کرد: در تاریکی جاده، لباس روشن می‌تواند شما را از خطر دورتر کند؛ دیده‌شدن، اولین قدم برای ایمن ماندن است.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: مدارس ، حاشیه راه
خبرهای مرتبط
بندرعباس؛
ایمن سازی مدارس حاشیه جاده های بندرعباس
ساری؛
حریم امن برای مدارس پرخطر حاشیه راه های مازندران
بجنورد؛
ایمن سازی 40 مدرسه در خراسان شمالی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری ۲۱ نفر از اراذل و اوباش مسلح در گیلان
رعد وبرق، باد و تگرگ پیش‌بینی وضعیت جوی گیلان است
تمدید مهلت خرید تضمینی برگ سبز چای به مدت ۵ روز
هشدار زرد هواشناسی / تناوب سامانه ناپایدار تا اواسط هفته آینده در گیلان
ضرورت افزایش ایمنی در مدارس حاشیه راه
آخرین اخبار
ضرورت افزایش ایمنی در مدارس حاشیه راه
هشدار زرد هواشناسی / تناوب سامانه ناپایدار تا اواسط هفته آینده در گیلان
رعد وبرق، باد و تگرگ پیش‌بینی وضعیت جوی گیلان است
دستگیری ۲۱ نفر از اراذل و اوباش مسلح در گیلان
تمدید مهلت خرید تضمینی برگ سبز چای به مدت ۵ روز
وضعیت مرز آستارا عادی و روان است