در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن و با رعایت مفاد جز ۱ بند ۵ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ برخی از صاحبان مشاغل دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده مذکور ابلاغ شد.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان مشاغل اعم از انفرادی و مشارکتی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر مبلغ ۷۲ میلیارد تومان بوده باشد، مشمول این دستورالعمل است.

محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، از تغییرات فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تعدیلات مربوط به خسارات ناشی از جنگ به‌صورت خودکار در محاسبه مالیات اعمال می‌شود و تقسیط مالیات دیگر به تسویه بدهی‌های سال‌های گذشته وابسته نیست.

وی با تشریح سازوکار محاسبه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال‌جاری گفت: سازمان امور مالیاتی در فرم تبصره ماده ۱۰۰ امسال، برای جبران آثار و خسارات ناشی از شرایط جنگی سال گذشته، تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته است. بر این اساس، سامانه با توجه به نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی کسب‌وکار، تعدیلات قانونی را به‌طور خودکار در محاسبه مالیات مقطوع و تعداد اقساط لحاظ می‌کند و مودیان برای بهره‌مندی از این تعدیلات نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

تقسیط مالیات بدون تسویه بدهی‌های سال‌های قبل

نوری یکی از تغییرات مهم امسال را تسهیل شرایط تقسیط مالیات صاحبان مشاغل دانست و افزود: برخلاف رویه گذشته، تقسیط مالیات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به تسویه بدهی‌های مالیاتی سنوات قبل مشروط نیست. مودیان می‌توانند در پایان فرایند ثبت فرم، با توجه به ضریب و میزان آسیب‌دیدگی فعالیتشان بر اثر شرایط جنگی، مالیات مقطوع تعیین‌شده را در ۵ تا ۹ ماه پرداخت کنند.

امکان مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی همچنین از فراهم‌شدن امکان مقایسه هوشمند برای مودیان خبر داد. به گفته او، در صفحه پایانی سامانه، جدولی بر مبنای فعالیت‌های مشابه و درآمد‌های فرضی ماهانه نمایش داده می‌شود تا صاحبان مشاغل بتوانند مالیات مقطوع خود را با نرخ‌های قانونی مقایسه کنند تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را تأیید کنند یا اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند.

بخشودگی خودکار جرایم و ثبت رقم واقعی فروش

نوری گفت: مودیان برای مشاهده فرم خود می‌توانند به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و بخش تبصره ماده ۱۰۰ را انتخاب کنند. به گفته او، یکی از مشوق‌های امسال، اعمال خودکار بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲، در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده در دستورالعمل است. این بخشودگی پس از تایید نهایی فرم و بدون نیاز به انجام فرایند اداری جداگانه اعمال می‌شود.

او در عین حال بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات فروش تأکید کرد و گفت: اگر فروش واقعی مودی بیشتر از رقمی باشد که سامانه محاسبه کرده است، باید رقم واقعی در سامانه ثبت شود تا از جرایم احتمالی ناشی از کتمان درآمد جلوگیری شود.

امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و واریزی‌ها

به گفته نوری، امسال اطلاعات مربوط به چک‌های انتقالی نیز به داده‌های محاسباتی سازمان افزوده شده است. بنابراین، چک‌های منتقل‌شده به افراد دیگر، حتی اگر وصول نشده باشند، در گردش عملکرد ثبت می‌شوند. بااین‌حال، اگر چکی با هدفی غیرتجاری منتقل شده باشد، مودی می‌تواند از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در فرم و به‌صورت کاملاً الکترونیکی، اطلاعات آن را تعدیل کند.

بارگذاری تدریجی فرم‌ها در سامانه

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی درباره زمان نمایش فرم‌ها گفت: بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت پلکانی و با اولویت مبالغ پایین آغاز شده است. بنابراین، مودیانی که در هفته نخست فرم خود را مشاهده نمی‌کنند، نگران نباشند؛ فرم سایر مشمولان به‌تدریج تا پانزدهم آبان‌ماه در سامانه قرار می‌گیرد.

مودیان با مالیات صفر نیازی به هیچ‌گونه اقدامی ندارند

نوری در خصوص تکلیف قانونی مودیانی که مالیات مقطوع آنها برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صفر محاسبه شده است، تأکید کرد: افرادی که مالیاتشان صفر بوده است، نیازی به هیچ‌گونه اقدامی اعم از الکترونیکی یا حضوری نخواهند داشت و پرونده آنها به صورت خودکار طی فرآیند‌های قانونی تعیین تکلیف می‌شود.

اطلاع‌رسانی رسمی از طریق پیامک به مودیان

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مودیان خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به‌منظور تسهیل دسترسی و آگاهی‌بخشی به‌موقع، فرآیند بارگذاری فرم‌ها و نکات کلیدی مرتبط با تبصره ماده ۱۰۰ را از طریق پیامک‌های رسمی و سرشماره‌های معتبر سازمان به اطلاع مودیان محترم می‌رساند تا نیازی به پیگیری‌های متوالی نباشد.