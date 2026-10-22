فرمانده هنگ مرزی مریوان از کشف و توقیف بیش از ۱۵۷ هزار لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال در پایانه مرزی باشماق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی دریکوند اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، بازرسی از خودرو‌های ترانزیتی و ترانشیپی در پایانه مرزی باشماق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق شامل بنزین و گازوئیل کشف و ضبط شد.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به ارزش ریالی محموله کشف‌شده بیان کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش این میزان سوخت قاچاق بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

دریکوند خاطرنشان کرد: در این رابطه، خودرو‌های سنگین توقیف و متهمان دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.