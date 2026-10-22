باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظرسنجی مؤسسه «اوپینیون‌وِی» برای سازمان «اقدام علیه گرسنگی»، ۸۰ درصد افرادی که با کمبود غذا روبه‌رو هستند، مشکلات مالی را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند؛ همچنین ۳۹ درصد مردم می‌گویند غذای کافی دارند، اما توان خرید مواد غذایی موردنظرشان را ندارند. این رقم در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ۴۷ درصد می‌رسد؛ آماری که از فشار گرانی و کاهش قدرت خرید بر کیفیت تغذیه خانواده‌ها حکایت دارد.

افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها از خرید برخی مواد غذایی ضروری یا دلخواه خود صرف‌نظر کنند و برای تأمین نیاز‌های اولیه با دشواری روبه‌رو شوند. گزارش‌های مربوط به فقر و ناامنی غذایی نشان می‌دهد که حتی در کشوری ثروتمند مانند فرانسه نیز دسترسی به غذای کافی و باکیفیت به یکی از دغدغه‌های جدی اجتماعی تبدیل شده و این وضعیت به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جوانان را تحت فشار قرار داده است.