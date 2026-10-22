فصل برداشت یاقوت سرخ در استان فارس

با شروع فصل پاییز برداشت انار از باغات کوهمره سرخی در ۵۰ کیلومتری شهر شیراز و دیگر باغستان‌های استان فارس آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول از ۳۴ هزار هکتار باغ انار استان برداشت شود. فارس با اختصاص ۳۲ درصد از سطح زیرکشت و ۳۵ درصد از تولید انار کشور، جایگاه نخست تولید این محصول را در ایران دارد و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی و ارزآوری از محل صادرات ایفا می‌کند. با وجود این جایگاه مهم در تولید انار کشور، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت و فاصله میان نرخ فروش محصول در باغ و قیمت نهایی در بازار، از چالش‌های پیش‌روی باغداران کوهمره سرخی و دیگر مناطق استان است. در شرایطی که بخش عمده هزینه‌ها و ریسک تولید بر عهده باغداران قرار دارد، سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول همچنان تحت تأثیر واسطه‌گری و ضعف در زنجیره توزیع قرار می‌گیرد؛ موضوعی که ضرورت ساماندهی بازار، حمایت از باغداران و توسعه مسیر‌های مستقیم عرضه محصول را برجسته می‌کند.