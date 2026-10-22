سخنگوی نظامی انصارالله از حمله به چند هدف در عربستان، از جمله وزارت دفاع این کشور، تأسیسات آرامکو و دو فرودگاه آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه طی ۴۸ ساعت گذشته حملاتی را علیه وزارت دفاع عربستان در ریاض، تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع، فرودگاه بین‌المللی ابها و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام انجام داده است.

پیش از این، مقامات سعودی اعلام کردند حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام در شامگاه چهارشنبه به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هشت نفر انجامیده است. 

در همین حال، رویترز گزارش داد که آرامکو از کارکنان خود خواسته ساختمان مرکزی این شرکت در ظهران را تخلیه کنند و دورکاری داشته باشند.

این خبرگزاری، شب گذشته نیز گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا در حال آماده‌سازی برای صدور دستور خروج اجباری شماری از کارکنان و اعضای خانواده آنها از سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس است. به گفته دو مقام آمریکایی، این اقدام در واکنش به احتمال ازسرگیری تنش‌ها، به‌ویژه با جنبش انصارالله یمن صورت می‌گیرد.

انصارالله اعلام کرده است که حملات آن تا زمان توقف «تجاوز» عربستان و رفع محاصره یمن ادامه خواهد یافت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، تاسیسات آرامکو
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