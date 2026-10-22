بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی ۵ هزار و ۵۴۶ نسخه کتاب کمک‌آموزشی و کودک و نوجوان به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال به ۵۵ کتابخانه عمومی استان کردستان اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی با اهدای ۵ هزار و ۵۴۶ نسخه کتاب کمک‌آموزشی و منابع ویژه کودکان و نوجوانان، به غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی استان کردستان کمک کرد؛ منابعی که با هدف تسهیل دسترسی دانش‌آموزان و اعضای کتابخانه‌ها به کتاب‌های آموزشی و مطالعاتی، میان ۵۵ کتابخانه عمومی استان توزیع شده است.

 این مجموعه کتاب در راستای توسعه منابع کتابخانه‌ای، حمایت از نظام آموزشی و ترویج فرهنگ مطالعه، از سوی بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده است.

ارزش ریالی این منابع کتابخانه‌ای ۱۷ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

رمضانعلی محسنی، مسئول پروژه‌های تجهیز کتابخانه‌های بنیاد قلم‌چی، در تشریح جزئیات این اقدام اظهار کرد: از مجموع کتاب‌های اهدایی، ۲ هزار و ۳۱۴ نسخه شامل منابع آموزشی و کمک‌درسی ویژه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و داوطلبان کنکور است که از سوی کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) تأمین شده است.

وی افزود: سه هزار و ۲۳۲ نسخه دیگر به کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان اختصاص دارد که از ناشران معتبری همچون جوانه رشد، ابوعطا و پرستو تهیه شده‌اند.

این منابع با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی و فراهم‌کردن امکان دسترسی بیشتر اعضای کتابخانه‌ها به کتاب‌های آموزشی، کمک‌درسی و داستانی در اختیار کتابخانه‌های عمومی استان قرار گرفته است.

معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، نیز ضمن قدردانی از حمایت بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی اظهار کرد: اهدای این کتاب‌ها نقش مؤثری در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی استان و تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به منابع آموزشی و مطالعاتی متنوع و به‌روز دارد.

وی افزود: فراهم‌شدن زمینه دسترسی کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان به کتاب‌های مورد نیاز، می‌تواند به تقویت فعالیت‌های مطالعاتی، افزایش آگاهی و ارتقای دانش آنان کمک کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ای گفت: تأمین منابع متناسب با نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف سنی، از عوامل مؤثر در افزایش استقبال از کتابخانه‌های عمومی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه است.

حسنی خونسار خاطرنشان کرد: مشارکت نهادهای فرهنگی و آموزشی در تأمین و توسعه منابع کتابخانه‌ای، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای اعضا دارد.

اهدای این مجموعه کتاب در چارچوب برنامه‌های بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی و گسترش دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع آموزشی و مطالعاتی انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند فرصت بیشتری برای مطالعه، یادگیری و بهره‌مندی دانش‌آموزان و کودکان و نوجوانان از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی فراهم کند.

منبع:کتابخانه‌های عمومی استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، کتابخانه های عمومی کردستان ، اهدای کتاب
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