باشگاه خبرنگاران جوان - تصویر رمانتیک پاریس، از برج ایفل و خیابان‌های بارانی تا کافه‌ها و فیلم‌های مشهور، سال‌ها در ذهن مخاطبان سراسر جهان جا خوش کرده است؛ بااین‌حال، بخش دیگری از تاریخ فرانسه از سرکوب معترضان الجزایری در سال ۱۹۶۱ و خشونت‌های دوران استعمار تا بهره‌برداری از منابع و میراث فرهنگی سرزمین‌های تحت سلطه حکایت دارد.

در کنار این گذشته، مقاومت مردم فرانسه در برابر اشغال نازی‌ها و برخورد با همکاران اشغالگران نیز بخشی از تاریخ این کشور است. روایت پاریس زمانی کامل‌تر می‌شود که به‌جای شیفتگی بی‌چون‌وچرا به تصویر‌های زیبا، بر شناخت تاریخ آن توجه کرد.