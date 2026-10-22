باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

پاریس در سینما و ادبیات اغلب شهری رؤیایی و نماد تمدن اروپایی تصویر شده، اما تاریخ این شهر و فرانسه، با استعمار، سرکوب اعتراض‌ها و غارت میراث ملت‌های دیگر نیز گره خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصویر رمانتیک پاریس، از برج ایفل و خیابان‌های بارانی تا کافه‌ها و فیلم‌های مشهور، سال‌ها در ذهن مخاطبان سراسر جهان جا خوش کرده است؛ بااین‌حال، بخش دیگری از تاریخ فرانسه از سرکوب معترضان الجزایری در سال ۱۹۶۱ و خشونت‌های دوران استعمار تا بهره‌برداری از منابع و میراث فرهنگی سرزمین‌های تحت سلطه حکایت دارد.

در کنار این گذشته، مقاومت مردم فرانسه در برابر اشغال نازی‌ها و برخورد با همکاران اشغالگران نیز بخشی از تاریخ این کشور است. روایت پاریس زمانی کامل‌تر می‌شود که به‌جای شیفتگی بی‌چون‌وچرا به تصویر‌های زیبا، بر شناخت تاریخ آن توجه کرد.

مطالب مرتبط
آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
young journalists club

بحران سفره‌ها در فرانسه؛ میلیون‌ها نفر برای تأمین غذا مشکل دارند + فیلم

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
young journalists club

سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
young journalists club

بازی دوگانه بی‌بی‌سی و اینترنشنال با واژه پلیس + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
بازی دوگانه بی‌بی‌سی و اینترنشنال با واژه پلیس + فیلم
۱۵۰۳

بازی دوگانه بی‌بی‌سی و اینترنشنال با واژه پلیس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی + فیلم
۷۴۳

 قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 سناتور آمریکای: مردم از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند! + فیلم
۶۴۱

 سناتور آمریکای: مردم از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم
۴۹۸

 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم
۴۷۶

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha