باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نتایج نظرسنجی اقتصادی شبکه سی‌ان‌بی‌سی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حوزه اقتصاد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ در حالی که میزان رضایت کلی از عملکرد او همچنان ۴۰ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت هزار رأی‌دهنده انجام شده، ۶۵ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ ناراضی هستند. همچنین، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت اقتصاد آمریکا را «متوسط» یا «ضعیف» ارزیابی کرده‌اند.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی در میان دموکرات‌ها و رأی‌دهندگان مستقل بیشتر است، اما دیدگاه جمهوری‌خواهان نیز در این زمینه رو به وخامت گذاشته است. در مجموع، ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز آینده آن بدبین هستند.

این نتایج در حالی منتشر می‌شود که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است ۳ نوامبر (۱۲ آبان) برگزار شود و وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی به یکی از محور‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که این ماه منتشر شد، ۸۴ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی اعلام کرده‌اند که اقتصاد در تصمیم آنها برای رأی دادن در انتخابات کنگره اهمیت زیادی دارد. همچنین، افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، خدمات درمانی و انرژی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی آمریکایی‌ها به شمار می‌رود.

در حال حاضر، نظرسنجی‌ها فضای انتخاباتی مساعدتری برای دموکرات‌ها نشان می‌دهند. اگر این برتری به کسب اکثریت مجلس نمایندگان منجر شود، مهم‌ترین پیامد برای ترامپ احتمالا دشوارتر شدن پیشبرد برنامه‌های داخلی او خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز