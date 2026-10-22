لیلا کبک‌زن با ثبت رکورد ۱۰ متر و ۲۶ سانتی‌متر در پرتاب وزنه بانوان، مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا کبک‌زن در رقابت‌های پرتاب وزنه بانوان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به مدال برنز دست یافت.

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی، لیلا کبک‌زن و وجیهه هوشمند در ماده پرتاب وزنه کلاس ادغامی F42-44/F62/F64 با حریفانی از کشورهای مختلف به رقابت پرداختند.

کبک‌زن با ثبت رکورد ۱۰ متر و ۲۶ سانتی‌متر در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد. نماینده چین با پرتابی به طول ۱۰ متر و ۶۶ سانتی‌متر، ضمن شکستن رکورد آسیا قهرمان شد و ورزشکار ازبکستان نیز با رکورد ۱۰ متر و ۳۳ سانتی‌متر به مدال نقره رسید.

وجیهه هوشمند دیگر نماینده ایران در این ماده، با ثبت رکورد ۸ متر و ۴۳ سانتی‌متر در رده هفتم قرار گرفت.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
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