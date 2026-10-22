به همت مهندسان و متخصصان صنعت هوایی با احیای یک فروند هواپیما RJ تعداد ۱۱۰ صندلی به ناوگان هوایی کشور اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  هواپیمای RJ شرکت هواپیمایی  پس از یک سال تلاش مستمر متخصصان داخلی و انجام تعمیرات سنگین و اساسی، بار دیگر آماده بازگشت به چرخه پروازی شد؛ اقدامی که با افزایش ظرفیت صندلی‌های ناوگان، زمینه توسعه مسیرهای پروازی این شرکت را فراهم می‌کند.

 هواپیمای RJ پس از یک سال فعالیت فنی و انجام تعمیرات اساسی به همت متخصصان این شرکت، بار دیگر آماده پرواز شده است. با بازگشت این هواپیما، حدود ۱۱۰ صندلی به ظرفیت ناوگان قشم‌ایر اضافه می‌شود که در مجموع تعداد ناوگان هوایی به  ۷ فروند می رسد.

 براساس این گزارش، احیای این هواپیما با تکیه بر دانش فنی و توان مهندسی متخصصان داخلی انجام شده و بخشی از برنامه این شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت ناوگان و توسعه مسیرهای پروازی به شمار می‌رود.

مسئولان این شرکت همچنین از برنامه‌ریزی برای افزودن مسیرهای جدید پروازی خبر داده‌اند که با ورود هواپیمای یادشده به ناوگان عملیاتی، امکان گسترش آن فراهم خواهد شد.

این اقدام در شرایطی انجام شده است که صنعت هوانوردی کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است و استفاده از توان داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیماها، نقش مهمی در حفظ ظرفیت عملیاتی ناوگان دارد.

پیش از این نیز ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تأکید بر توانمندی متخصصان داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما گفته بود که صنعت هوانوردی ایران با وجود تحریم‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و حتی مراکز تعمیراتی کشور به برخی کشورهای همسایه خدمات فنی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فنی صنعت هوانوردی ایران تأکید کرده بود که کشور در حوزه تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی به کمک فنی سایر کشورها وابسته نیست.

بازگشت هواپیمای RJ به چرخه پروازی، علاوه بر افزایش ظرفیت صندلی‌های این شرکت، نمونه‌ای از ظرفیت متخصصان داخلی در تعمیرات اساسی هواپیما و تلاش برای تقویت ناوگان هوایی کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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