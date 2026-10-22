پیکر مطهر جانباز شهید «هادی امیری بهمنشیری» در شیراز به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس ارتش، شهید والامقام هادی امیری بهمنشیری، با حضور کارکنان مرکز آموزش پیاده نزاجا، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار در گلزار شهدای شیراز برگزار شد.

شهید هادی امیری بهمنشیری متولد ۱۳۳۹ در شهر آبادان بود که با آغاز جنگ تحمیلی در کسوت غیرتمندانه سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد و به افتخار جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد.

ایشان بیش از چهار دهه رنج ناشی از جراحات جانبازی را با صبوری تحمل کرد تا اینکه سرانجام در جوار رحمت واسعه الهی آرام گرفت.

منبع: ارتش فارس