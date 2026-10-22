 مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان عصر امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ با رقابت ۱۳ تیم راه‌یافته به مرحله استانی از میان ۱۰۴ تیم حاضر؛دور استانی مسابقات قرآنی مدهامتان با معرفی و تجلیل از نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در بخش برادران مجید طالبی‌زاده و هاشم سلطانی‌نژاد از اساتید برجسته قرائت و حفظ داوری مسابقات را برعهده داشتند.

بر اساس این داوری کانون‌های فرهنگی هنری شهید حسین‌زاده جعفری، حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه و شهیدان صادقی و نامجو به ترتیب از شهرستان‌های انار و کرمان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش خواهران داوری‌ توسط قاریان برتر استان الهام سلطانی‌نژاد و اطهره قاضی‌زاده انجام شد که به ترتیب کانون‌های فرهنگی هنری مصلی، علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و حضرت مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه از انار، زرند و کرمان حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در هر یک از این بخش ها ۲ تیم اول به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

مسابقات امسال قرآن مدهامّتان استان به یاد ستارگان مسجد -شهیدان محمدمهدی حسینخانی و امیرمحمد احمدی- از شهدای نوجوان جنگ رمضان برگزار شد.