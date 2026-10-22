باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رویداد تخصصی کنشگری در رسانه بین‌الملل، امروز پنجشنبه ۳۰ مهر با حضور چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و فرهنگی و با هدف نقش‌آفرینی نوجوانان مسلط به زبان‌های خارجه در عرصه جهانی، در تهران برگزار شد.

این رویداد تخصصی ویژه نوجوانان ۱۴ تا ۲۰ ساله‌ای طراحی شده است که در یکی از زبان‌های خارجه متخصص بوده یا در حال یادگیری آن هستند؛ نسلی که می‌تواند به عنوان سفیران فرهنگی و رسانه‌ای ایران، صدای حق‌طلبانه و پیشرفت‌های کشور را به گوش مخاطبان جهانی برساند.

عمادالدین خاکی، مسئول قرارگاه دیپلماسی کودکان و نوجوان سازمان فرهنگ و ارتباطات، درباره این همایش گفت: بر اساس دغدغه‌ای که برخاسته از پیشنهاد رهبر شهیدمان بود مبنی بر اینکه نوجوان‌ها و دانش‌آموزان ما با دانش‌آموزان و نوجوان‌های خارج از کشور ارتباط بگیرند و البته جنگ نیز مؤید این موضوع شد، فعالیت خود را تحت عنوان باشگاه نوجوانی ایران‌گو آغاز کردیم؛ باشگاهی زیر نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجموعه‌های مردمی مانند مجموعه بنت‌الهدی و دیگر مجموعه‌هایی که با نوجوان‌ها در فضای بین‌الملل کار می‌کنند.

وی افزود: نوجوانانی که زبان‌دان هستند و زبان‌های مختلفی را یاد می‌گیرند، دور هم جمع شدیم و با دعوت از اساتیدی که از ایران می‌گویند، مانند استاد جواد قارایی که ایرانگرد واقعی هستند و همچنین اساتید دیگری که در این عرصه فعالیت می‌کنند، بنا را بر این گذاشتیم که نوجوان‌ها دور هم جمع شوند، یکدیگر را پیدا کنند و انگیزه‌سازی بهتری انجام شود. در این رویداد استعدادیابی نیز صورت می‌گیرد؛ هم سطح زبان نوجوانان مشخص می‌شود و هم اینکه یکی استعداد بیان دارد و دیگری استعداد نوشتن، شناسایی می‌شود. در دوره‌های بعدی آموزش‌های تخصصی و ماموریت‌های پسینی که برای آنها در نظر گرفته‌ایم، چه در فضای مجازی و چه در ارتباط با خبرگزاری‌های خارجی، دنبال خواهد شد.

مسئول قرارگاه دیپلماسی کودکان و نوجوان سازمان فرهنگ و ارتباطات تصریح کرد: امروز به واسطه دو جنگی که در اخیر به ما تحمیل شد، مردم دنیا، چه غرب و چه شرق، بسیار تشنه شناختن ایران هستند و این را ما و نوجوانان عزیزمان درک کرده‌ایم. همگی آماده‌ایم که از ایران اسلامی عزیزمان بیشتر بگوییم؛ از فرهنگمان، از ادبمان، از تمدنمان و از دینمان بیشتر برای مردم دنیا بگوییم تا واقعیت‌هایی که سال‌ها دشمن ما، بالاخص آمریکا و صهیونیست، به واسطه تبلیغات و پروپاگاندایی که راه انداخته‌اند، به دست مردم دنیا نرسیده است، به برکت خون امام شهیدمان اتفاق بیفتد. نوجوان‌ها همگی آماده‌اند و پای کارند که این کار را انجام دهند.

خاکی در پایان خاطرنشان کرد: این آغاز یک مسیر نورانی و آغازی پرقدرت برای از ایران گفتن است، بالاخص نوجوان‌هایی که می‌خواهند از ایران بگویند، با هر سلیقه و هر طرز فکری که دارند؛ آن نخ مشترک ما و آن اتصال ما، از ایران گفتن است و برای این وطن تپیدن قلب‌شان.

تمدن ایران نخستین خاستگاه تمدنی بشر است

در ادامه جواد قارایی مستندساز کشورمان گفت: برای گفتن از ایران به مخاطبان جهانی، پیش از هر چیز باید مخاطب را بشناسیم و به جای شعار، داستان و قصه بر پایه واقعیت تعریف کنیم؛ تمدن ایران با قدمت بیش از ده هزار سال، نخستین خاستگاه تمدنی بشر است.

جواد قارایی، مستندساز، در ادامه رویداد تخصصی کنشگری در رسانه بین‌الملل که با حضور چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: از ایران گفتن را کمی دیر شروع کردیم؛ چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، از ایران بسیار کم گفته‌ایم. قطعاً یکی از مقصران اصلی این کم‌کاری، مسئولان کشور ما بوده‌اند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری و رهبر شهید بار‌ها درباره معرفی تمدن، جاذبه‌ها، ارزش‌ها و دارایی‌های مختلف ایران به جهان صحبت کرده و دستور داده بودند، اما در دوره‌های مختلف و با سیاستمداران گوناگون، ظاهراً به این باور نرسیده بودند که کم‌کاری کرده‌اند. به نظر من دلیل این کم‌کاری، نداشتن آگاهی نسبت به ایران و ایرانی و تمدن و جاذبه‌ها و دارایی‌های آن بوده است.

وی افزود: اگر جای شما باشم و امروز پس از اتفاقاتی که افتاده بخواهم از ایران برای خارجی‌ها بگویم، اولین چیزی که به آن توجه می‌کنم شناخت مخاطب است. پیش از گفتن از ایران باید ببینیم قرار است برای چه کسی حرف بزنیم. در رسانه، از خبرگزاری و تلویزیون و موسیقی و هر چیزی که قرار است به مخاطب منتقل شود، ابتدا باید مخاطب را بشناسیم. برای مثال، اگر بخواهید برای کسی که موسیقی راک گوش می‌کند و به موسیقی بومی خودش علاقه دارد، تار یا سه‌تار بزنید، شاید چندان جذب نشود، اما می‌توانید با تلفیق سه‌تار و گیتار الکترونیک و پیانو کاری کنید که آن موسیقی به دلش بنشیند. پس شناخت مخاطب بسیار مهم است و باید از شعار دور شویم.

قارایی تصریح کرد: در دهه ۶۰ شعار خیلی جواب می‌داد، به خاطر فرهنگ و حال و هوای اجتماعی آن زمان، اما امروز باید از شعار دور شویم و داستان تعریف کنیم؛ داستان و قصه بر پایه واقعیت. از تمدن ایران باید بگوییم. گفتن از تمدن ایران یعنی اینکه فرد خارجی بداند این تمدن، حاصل دسترنج نیاکان ما در کهن‌ترین کشور جهان است و هزاران قصه و داستان در آن وجود دارد. تمدن ما به ۱۵۰۰ یا ۲۵۰۰ سال پیش بازنمی‌گردد؛ تمدن ما به حدود ۱۲ هزار سال پیش برمی‌گردد و این تا امروز کشف شده است. در کرمانشاه و ایلام نشانه‌هایی کشف شده که نشان می‌دهد در آن زمان دامداری و کشاورزی وجود داشته و تمدن ایران به بیش از ده هزار سال پیش بازمی‌گردد. امروز به راحتی می‌توانیم بگوییم ده هزار سال قدمت داریم. ایران نخستین خاستگاه تمدنی بشر و کشوری تمدن‌ساز است و پس از آن با فاصله اندک، مصر و چین و بخش‌هایی از کره شروع به تمدن‌سازی کردند.

این مستندساز درباره تنوع قومی و فرهنگی ایران اظهار داشت: در جهان کشور‌های محدودی هستند که تنوع قومی دارند و مهم‌ترین این کشور‌ها در گذشته جزو ایران بوده‌اند؛ عراق، افغانستان و پاکستان جزو ایران بودند. پس می‌توان گفت ایران تنها کشوری است که تنوع قومی و فرهنگی بسیار بالایی در جهان دارد و مانند آن وجود ندارد. ایران فرهنگی همان ایران گذشته است؛ از سرزمین‌های فلسطین تا بخشی از پاکستان، افغانستان و ازبکستان، همه ایران فرهنگی ما هستند و فرهنگ ما در آن کشور‌ها جریان و حضور دارد.