باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: از ابتدای آبان‌ماه به منظور مدیریت صف‌های انتظار و تسهیل در سوخت گیری همشهریان عزیز ۵۰ لیتر سهمیه ۱۰ هزار تومانی مازاد بر سهمیه اول و دوم در کارت سوخت شخصی خودروها اضافه می شود و توزیع بنزین با نرخ سوم تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد.

رحمت حاجی زاده افزود:هم‌زمان با اجرای این طرح، کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها غیرفعال و جمع‌آوری خواهند شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب یادآور شد:: شهروندان عزیز لطفاً هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت، حتماً کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند.