در راستای مدیریت مصرف سوخت، امکان دریافت ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان هر لیتر) از طریق کارت‌های سوخت شخصی در شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: از ابتدای آبان‌ماه به منظور مدیریت صف‌های انتظار و تسهیل در سوخت گیری همشهریان عزیز ۵۰ لیتر سهمیه ۱۰ هزار تومانی مازاد بر سهمیه اول و دوم در کارت سوخت شخصی خودروها اضافه می شود و توزیع بنزین با نرخ سوم تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد.

رحمت حاجی زاده افزود:هم‌زمان با اجرای این طرح، کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها غیرفعال و جمع‌آوری خواهند شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب یادآور شد:: شهروندان عزیز لطفاً هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت، حتماً کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند.

برچسب ها: کارت سوخت ، توزیع بنزین
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