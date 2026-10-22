باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

نیرو‌های مسلح یمن تصاویری از حملات اخیر خود به مزدوران سعودی در استان مارب منتشر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدئویی از حملات اخیر نیروهای مسلح یمن به مزدوران سعودی در استان مارب که هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات مزدوران سعودی را به تصویر می کشد.

مطالب مرتبط
تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

ضدحمله‌ای که به تله دلاورمردان انصارالله افتاد + فیلم

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

چرا بنادر یمن برای امارات اهمیت راهبردی دارند؟ + فیلم

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
young journalists club

چرا آمریکا از ورود به بحران یمن پرهیز می‌کند؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
بازی دوگانه بی‌بی‌سی و اینترنشنال با واژه پلیس + فیلم
۱۵۰۳

بازی دوگانه بی‌بی‌سی و اینترنشنال با واژه پلیس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی + فیلم
۷۴۳

 قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 سناتور آمریکای: مردم از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند! + فیلم
۶۴۱

 سناتور آمریکای: مردم از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم
۴۹۸

 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم
۴۷۶

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha