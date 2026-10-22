تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0632\u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0631\u0628 \u06a9\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627 \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0645\u0632\u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0634\u062f.\n