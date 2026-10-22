امروز پنجشنبه ۳۰مهرماه، دومین روز از هفته چهارم مسابقات کورس پاییزه در شهرستان آق قلا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حمید موحد رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت: در این مسابقات چابکسواران با ۷۸راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون وتروبرد، در سه روز متوالی در ۶دور۱۰۰۰و ۱۲۰۰متری در مجموعه سوارکاری آق قلا باهم به رقابت پرداختند.

بنیامین جرجانی با اسب سردار توتلی، ابراهیم قره داشلی با اسب یاد آی تکه، بنیامین جرجانی با اسب خورشید وحدانی، محمد امین توماج با اسب لیدی هیرو، میکائیل پیل تن با اسب جانا گل، یوسف محمدی با اسب تیامو آی تی سی عنوان‌های نخست دور‌های مختلف این روز از مسابقات را کسب کردند.

در پایان این هفته از مسابقات درمجموع ۲۳میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.

برچسب ها: اسبدوانی ، کورس
خبرهای مرتبط
آغاز رقابت‌های هفته نخست مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه گنبدکاووس
برگزاری رقابت های هفته اول کورس تابستان آق‌قلا جمعه و شنبه
برترین‌های هفته نخست کورس پاییزه گنبدکاووس معرفی شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری یادواره شهدای روحانی و طلبه شهید در گلستان
آغاز بارش پراکنده در گلستان از عصر فردا
برد خانگی شهرداری گرگان در گام نخست لیگ برتر بسکتبال
معرفی برترین‌های روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های سوارکاری کشور در آق قلا
آخرین اخبار
برد خانگی شهرداری گرگان در گام نخست لیگ برتر بسکتبال
معرفی برترین‌های روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های سوارکاری کشور در آق قلا
برگزاری یادواره شهدای روحانی و طلبه شهید در گلستان
آغاز بارش پراکنده در گلستان از عصر فردا
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از محورهای آسیب‌دیده سیلاب در مینودشت