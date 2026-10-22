باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت برنت، یکی از شاخص‌های اصلی قیمت‌گذاری نفت خام در بازار جهانی در پی حملات انصارالله به عربستان و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها در آسیای غربی و اختلال در عرضه نفت، به بالاترین سطح خود از اردیبهشت رسید.

بهای معاملات آتی نفت برنت تا ساعت ۱۳:۱۱ به وقت گرینویچ با ۳.۱۹ دلار افزایش، معادل ۲.۹ درصد، به ۱۱۲.۰۱ دلار در هر بشکه رسید. این شاخص در جریان معاملات روز پنجشنبه تا ۱۱۲.۶۸ دلار نیز افزایش یافت که بالاترین سطح از ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) محسوب می‌شود.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۴۱ دلار افزایش، معادل ۲.۵ درصد، به ۹۹.۵۶ دلار در هر بشکه رسید. بهای این نفت پیش‌تر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده و به ۱۰۰.۰۹ دلار رسیده بود.

تحلیلگران می‌گویند با وجود افزایش صادرات نفت، نگرانی‌های ناشی از تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب سبب شده سیر صعودی بهای نفت ادامه داشته باشد.

همچنین پیش‌بینی شده اگر تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها مشاهده نشود، این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد.

منبع: الجزیره