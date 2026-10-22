معاون سیاسی سپاه گفت: برخی جریان‌های داخلی به‌جای دیدن بزرگی و قدرت ملت ایران، همواره کشور، نظام و نیرو‌های مسلح را مقصر معرفی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جوانی گفت: در دورۀ برجام نیز برخی، نمایش شهر‌های موشکی ایران را عامل شکست توافق معرفی می‌کردند؛ درحالی‌که توان دفاعی و موشکی کشور چه ارتباطی به تعهدات هسته‌ای داشت؟

وی افزود: جنگ اخیر نشان داد برخلاف پیش‌بینی کسانی که از فروپاشی ایران در صورت حملۀ آمریکا سخن می‌گفتند، کشور توانست در برابر قدرت نظامی آمریکا ایستادگی کند و ظرفیت‌های دفاعی خود را به نمایش بگذارد.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: هر ایرانی وطن‌دوست باید برای تقویت وحدت ملی، انسجام کشور و همدلی مردم تلاش کند، نه اینکه با مقصرنمایی داخلی و تطهیر بیگانه، انسجام ملی را تضعیف کند.

منبع: فارس

برچسب ها: سردار جوانی ، سپاه
خبرهای مرتبط
تنگه هرمز، آیفون دریایی ندارد
سردار وحیدی قهرمانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در خاک آمریکا را تبریک گفت
مین‌های دریایی در تنگه هرمز؛ سلاحی کم‌هزینه با پیامد‌های راهبردی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیروی دریایی سپاه: چهار کشتی متخلف در حال انتقال محموله‌های نفتی مورد اصابت قرار گرفتند
فرمانده کل ارتش: خود را برای جنگ ناهم‌طراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم
پدر امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی دارفانی را وداع گفت
سرلشکر محسن رضایی: اقدام علیه ایران هزینه دارد؛ هنوز تمام توانمندی‌های خود را به کار نگرفتیم
بقائی خطاب به واشنگتن: بدعهدی خود را درمان کنید
کدخدایی: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر پایه‌های دینی و مشارکت جدی مردم است
سردار جوانی: ایرانی وطن‌دوست، دشمن را تبرئه نمی‌کند و کشورش را مقصر نمی‌داند
قالیباف: درگذشت پدر شهید موسوی را تسلیت گفت
پزشکیان درگذشت پدر شهید امیر سپهبد موسوی را تسلیت گفت
پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران هستند
آخرین اخبار
سردار جوانی: ایرانی وطن‌دوست، دشمن را تبرئه نمی‌کند و کشورش را مقصر نمی‌داند
پزشکیان درگذشت پدر شهید امیر سپهبد موسوی را تسلیت گفت
قالیباف: درگذشت پدر شهید موسوی را تسلیت گفت
پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران هستند
فرمانده کل ارتش: خود را برای جنگ ناهم‌طراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم
پدر امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی دارفانی را وداع گفت
سرلشکر محسن رضایی: اقدام علیه ایران هزینه دارد؛ هنوز تمام توانمندی‌های خود را به کار نگرفتیم
بقائی خطاب به واشنگتن: بدعهدی خود را درمان کنید
کدخدایی: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر پایه‌های دینی و مشارکت جدی مردم است
نیروی دریایی سپاه: چهار کشتی متخلف در حال انتقال محموله‌های نفتی مورد اصابت قرار گرفتند
عربستان به‌دنبال استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای در جنگ با یمن است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۳۰ مهر
غریب‌آبادی: ایران و چین هر دو بر لزوم توسعه همکاری‌های جنوب جهانی تاکید دارند
آئین‌نامه دورکاری و نحوه رفت و آمد کارکنان ابلاغ شد
عراقچی: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکست راهبردی بزرگ‌تر خواهد شد
عارف: منابع حاصل از اصلاحات ساختار اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود