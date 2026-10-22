باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جوانی گفت: در دورۀ برجام نیز برخی، نمایش شهر‌های موشکی ایران را عامل شکست توافق معرفی می‌کردند؛ درحالی‌که توان دفاعی و موشکی کشور چه ارتباطی به تعهدات هسته‌ای داشت؟

وی افزود: جنگ اخیر نشان داد برخلاف پیش‌بینی کسانی که از فروپاشی ایران در صورت حملۀ آمریکا سخن می‌گفتند، کشور توانست در برابر قدرت نظامی آمریکا ایستادگی کند و ظرفیت‌های دفاعی خود را به نمایش بگذارد.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: هر ایرانی وطن‌دوست باید برای تقویت وحدت ملی، انسجام کشور و همدلی مردم تلاش کند، نه اینکه با مقصرنمایی داخلی و تطهیر بیگانه، انسجام ملی را تضعیف کند.

منبع: فارس