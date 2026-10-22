باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در بازدید از شرکت صنایع ریلی ایران و در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد:کشور‌هایی همچون افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان می‌توانند از بازار‌های هدف محصولات ریلی ایران باشند و رایزنی برای حضور شرکت‌های ایرانی در طرح‌های ریلی منطقه زمینه گسترش صادرات صنعتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت ظرفیت تولید و نیاز بازار داخلی افزود: صادرات محصولاتی مانند پیچ و سوزن ریل باید با در نظر گرفتن نیاز داخل، توان تولید و استاندارد‌های مورد تایید انجام شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز طرح‌های داخلی زمینه حضور پایدار شرکت‌های ایرانی در بازار‌های خارجی نیز فراهم شود.

مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران توسعه ترانزیت و افزایش جابجایی بار‌های بین‌المللی را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: تقویت حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی می‌تواند ضمن افزایش درآمد‌های این بخش جایگاه ایران را در شبکه حمل‌ونقل منطقه ارتقا دهد.

ذاکری با اشاره به اهمیت تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تصریح کرد: اجرای این طرح راهبردی، دسترسی ریلی به بندر چابهار را تقویت می‌کند و زمینه اتصال موثرتر شبکه ریلی کشور به مسیر‌های تجاری منطقه را فراهم خواهد ساخت.

وی همچنین هماهنگی زیرساخت‌های ریلی کشور‌های همسایه را ضروری دانست و افزود: ظرفیت خطوط، ایستگاه‌ها و پایانه‌های مرزی در دو سوی مرز باید متناسب باشد؛ چرا که ناهماهنگی در زیرساخت‌ها می‌تواند مانع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ترانزیتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه صنعت ریلی نمی‌تواند صرفاً متکی به منابع دولتی باشد بر ضرورت اصلاح سازوکار‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد شرکت‌های فعال در این بخش تاکید کرد.

ذاکری اظهار داشت: ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و هدایت منابع مالی بیشتر به صنعت ریلی از الزامات توسعه این حوزه است و شرکت‌های تولیدی نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب ظرفیت‌های خود را به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

سبحان نظری مدیر عامل صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن کشور نیز در این بازدید با اشاره به تولید بیش از ۱۱۰ دستگاه سوزن ریل در شرکت صنایع ریلی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه از بهبود ثبات تولید و ثبت رکورد جدید در تولید پیچ‌های مورد نیاز صنعت ریلی خبر داد.

نظری با تاکید بر بهبود روند فعالیت این مجموعه اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاورد‌های شرکت صنایع ریلی ایران در حدود دو سال اخیر ایجاد نظم و استمرار در فرآیند‌های اجرایی و تولیدی است موضوعی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات مربوط به مطالبات، تامین منابع مالی و تداوم فعالیت‌های مهندسی و تولید با نوسانات قابل توجهی همراه بود.

وی افزود: در گذشته روند تولید، تامین و فروش از ثبات لازم برخوردار نبود، اما در دوره اخیر شرایط بهبود یافته و شرکت توانسته است با نظم و برنامه‌ریزی بیشتری فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

نظری با اشاره به ثبت رکورد جدید در تولید پیچ‌های مورد نیاز صنعت ریلی کشور گفت: تولید روزانه این محصول به حدود ۶ هزار عدد و تولید ماهانه آن به حدود ۱۲۰ هزار عدد رسیده است که انتظار می‌رود این روند با استمرار فعالیت مجموعه ادامه یابد.

مدیر عامل صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن کشور با بیان اینکه عملکرد شرکت صنایع ریلی ایران فراتر از فعالیت یک بنگاه اقتصادی است خاطرنشان کرد: این شرکت به دلیل نقش‌آفرینی در تامین تجهیزات مورد نیاز طرح‌های راهبردی کشور از اهمیت ملی برخوردار است و تداوم فعالیت و تقویت توان تولیدی آن می‌تواند به پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت ریلی کمک کند.

محمد کلامی مدیر عامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران نیز در این نشست با اشاره به تولید سوزن‌های ریلی در کمتر از یک ماه در تبریز گفت: متخصصان و کارکنان آذربایجان شرقی با تکیه بر دانش بومی، تلاش و همت خود توانستند رکورد جدیدی در تولید این تجهیزات در کشور به ثبت برسانند.

کلامی اظهار کرد:در کنار تولید سوزن‌های مورد نیاز طرح راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، سوزن‌های مورد نیاز سایر طرح‌ها نیز در این مدت تولید و ارسال شده است.

وی افزود: این روند نشان‌دهنده ظرفیت فنی و توانمندی نیروی انسانی در صنعت ریلی آذربایجان شرقی است و استمرار آن می‌تواند نقش این مجموعه را در تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلی کشور افزایش دهد.

کلامی همچنین از اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: قرارداد یکی از این طرح‌ها منعقد شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است؛ طرحی که با تکمیل آن زمینه دستیابی به فناوری‌های پیشرفته‌تر در حوزه صنعت ریلی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این مجموعه اضافه کرد: سالن چهار هزار تنی شرکت صنایع ریلی ایران با مشخصات فنی ویژه از ظرفیت‌های صنعتی مهم شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به توسعه قطعه‌سازی و تقویت توان تولیدی استان کمک کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما