به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ،یکی از نقاط قوت کشت امسال کلزا، استفاده از بذرهای بومی و تولید دانش‌بنیان است که با تلاش متخصصان توانمند استان قم فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مجید حمیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم  در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به گسترش سطح زیر کشت کلزا در استان اظهار داشت: در سال جاری، بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی قم به کشت این محصول راهبردی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کلزا به عنوان محصول پاییزه تصریح کرد: توسعه کشت این محصول، گامی مهم در راستای تأمین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات محسوب میشود.

حمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، انتظار می‌رود سطح زیر کشت کلزا در سال‌های آینده بیش از پیش گسترش یابد و کشاورزان قمی از مزایای اقتصادی این محصول بهره‌مند شوند.

برداشت کلزای قم به ۴ هزار تن می‌رسد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به توزیع جغرافیایی کشت کلزا در استان اظهار داشت: ۷۰ درصد از کل سطح زیر کشت این محصول در شهرستان جعفرآباد و ۳۰ درصد باقی‌مانده در شهرستان قم متمرکز شده است.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی کشت تصریح کرد: کشاورزان استان از ابتدای مهرماه عملیات کاشت کلزا را آغاز کرده‌اند و روند کشت در مناطق مختلف استان در حال انجام است.

حمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سطح زیر کشت و شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود مجموع برداشت این محصول در سطح استان به حدود ۴ هزار تن برسد که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان در تولید کلزاست.

خودکفایی با بذرهای دانش‌بنیان در قم

مجید حمیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر اهمیت خودکفایی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت کشت امسال، استفاده از بذرهای بومی و تولید دانش‌بنیان است که با تلاش متخصصان توانمند استان قم فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به توجه کشاورزان قمی به این محصول استراتژیک تصریح کرد: با توجه به اقبال کشاورزان به کشت کلزا و در عین حال ضرورت مدیریت منابع آبی، تمامی کشت‌ها در استان بر اساس برنامه الگوی کشت صورت می‌گیرد.

حمیدی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای الگوی کشت، حفظ مصرف بهینه آب و تولید محصول با بالاترین سطح کیفی و کمترین میزان کمیت است تا ضمن صیانت از منابع آبی، بهره‌وری کشت کلزا نیز ارتقا یابد.

 

برچسب ها: کلزا ، جهاد کشاورزی
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