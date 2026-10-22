در عملیات نیرو‌های امنیتی سوریه علیه یک هسته وابسته به داعش در حومه دمشق، دو نیروی امنیتی کشته و پنج نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیرو‌های امنیتی سوریه اعلام کردند در جریان عملیاتی علیه یک هسته وابسته به داعش در شهر رنکوس، در حومه دمشق دو نیروی امنیتی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس بیانیه نیرو‌های امنیتی سوریه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، عملیات مذکور با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی انجام گرفت.

گفته شده اعضای این هسته از تسلیم‌شدن خودداری کردند و به سوی نیرو‌های امنیتی آتش گشودند که به درگیری میان دو طرف انجامید.

در این بیانیه آمده است که در پایان عملیات، پنج تروریست کشته و شش نفر دیگر بازداشت شدند. همچنین نیرو‌های امنیتی شماری سلاح و کمربند انفجاری کشف و ضبط کردند.

اوایل ماه جاری میلادی نیز مقام‌های سوری از بازداشت یکی از عناصر کلیدی داعش خبر دادند که به برنامه‌ریزی و هدایت حملات، از جمله انفجار مرگبار سال گذشته در مسجدی در حمص، متهم شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: گروه تروریستی داعش ، نیروی امنیتی ، سوریه
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