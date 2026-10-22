باشگاه خبرنگاران جوان - بافت استخوان در تمام طول زندگی در حال بازسازی است، اما با افزایش سن، سرعت تخریب استخوان می‌تواند از روند ساخت آن بیشتر شود و به کاهش تراکم استخوان بینجامد. زنان پس از یائسگی، به‌دلیل کاهش هورمون‌های جنسی، معمولاً سریع‌تر در معرض پوکی استخوان قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که این روند در مردان اغلب دیرتر اتفاق می‌افتد.

کم‌تحرکی و مصرف سیگار و الکل نیز می‌توانند خطر پوکی استخوان را افزایش دهند. همچنین مصرف برخی داروها، به‌ویژه کورتون‌ها، ممکن است بر سلامت استخوان‌ها تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین مصرف دارو‌هایی مانند کورتیکواستروئید‌ها باید با نظر پزشک و با توجه به عوارض احتمالی آنها انجام شود.