باشگاه خبرنگاران جوان -احمد صدیقی سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با استاندار قم ابراز امیدواری کرد با تقویت ارتباطات و برگزاری دیدارهای منظم، زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به جمعیت پاکستانی‌های ساکن قم، خواستار همکاری بیشتر مسئولان استان برای رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان شد.

آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم هم با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی این استان گفت: قم در تربیت شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ ایران، از جمله امام خمینی(ره) و رهبر شهید، جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قم در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افزود: این استان در تولید مواد پروتئینی رتبه سوم کشور را دارد و در زمینه تولید فرش دستباف نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است.

استاندار قم همچنین به ظرفیت‌های این استان در حوزه کتاب و نشر اشاره کرد و گفت: مسائل و مشکلات اتباع پاکستانی ساکن قم با جدیت پیگیری می‌شود.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات میان دو کشور، راه‌اندازی هرچه سریع‌تر فرودگاه قم را از جمله اقدامات مؤثر در تسهیل رفت‌وآمد مسافران و توسعه تعاملات دانست.

منبع:استانداری قم