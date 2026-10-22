مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان‌غربی گفت: مدرسه‌سازی اقدامی ماندگار و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - آخوندیان در بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان سلماس با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و تلاش‌های آنان در مسیر گسترش فضاهای آموزشی، اظهار کرد: مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز مدارس، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به آینده فرزندان این سرزمین است.

وی با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان افزود: توسعه فضاهای آموزشی، زمینه‌ساز رشد علمی و تربیتی نسل آینده است و همکاری مردم، خیرین و مسئولان می‌تواند در رفع نیازهای آموزشی مناطق مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت تداوم همراهی خیرین و مشارکت همه‌جانبه در امر مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت: آثار این اقدام خیرخواهانه، سال‌ها در زندگی دانش‌آموزان و پیشرفت جامعه باقی خواهد ماند.

صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس نیز  در سخنان خود با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازان معماران اصلی آینده کشور هستند، اظهار داشت: مدرسه‌سازی تنها ساختن در و دیوار و آجر روی آجر گذاشتن نیست، بلکه ساختن اندیشه، بالندگی نسل آینده و احداث پایگاه‌های ترویج علم، اخلاق و انسانیت است و هر خشت و گلی که به دستان پرمهر خیرین در این خطه بنا می‌شود، چراغ راهی است که تاریکی جهل و محرومیت را از مسیر فرزندان این مرز و بوم می‌زداید.

اسماعیلی با اشاره به آمار و وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان تصریح کرد: شهرستان سلماس با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان نیازمند توسعه متوازن فضاهای آموزشی است تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ‌کدام از روستاها و مناطق محروم شهرستان، دغدغه‌ای جز تحصیل نداشته باشد. حضور پررنگ و همیشگی خیرین در کنار آموزش و پرورش، بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و نشان‌دهنده حس مسئولیت اجتماعی عمیق در میان اهالی خیر و نیکوکار منطقه ماست.

بیست و هشتمین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز سلماس با هدف تکریم و تقدیر از خیرین و توسعه فرهنگ مشارکت خیرین مدرسه ساز در سلماس برگزار گردید.

در این جشنواره خیرین با اهدای لوح تقدیر و دسته گل تجلیل شدند.

برچسب ها: مدرسه سازی ، همت خیرین
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