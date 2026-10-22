نخستین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی و خدمات سلامت استان قم با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، ۱۲ تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -در راستای برگزاری نخستین نمایشگاه  «قم هلث» ،تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران به‌عنوان مجری نمایشگاه و دانشگاه علوم پزشکی قم منعقد شد.

نمایشگاه «قم هلث» با هدف معرفی دستاوردهای حوزه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی و خدمات سلامت برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه فراهم کند.

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم، واقع در کیلومتر ۲ اتوبان قم ـ تهران، میزبان فعالان و علاقه‌مندان حوزه سلامت خواهد بود.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی قم
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