تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال صنعت نفت آبادان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال تراکتور در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان به برتری ۳ بر صفر رسید تا سه امتیاز این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

شاگردان جواد نکونام در این دیدار نمایش بهتری نسبت به حریف داشتند و در نیمه دوم توانستند برتری خود را به گل تبدیل کنند. امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۴ قفل دروازه صنعت نفت را باز کرد و تراکتور را پیش انداخت.

در ادامه شهریار مغانلو در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا برتری تراکتور تثبیت شود.

در دقیقه ۴+۹۰ نیز مسعود زائرکاظمینی با حرکت زیبای قیچی برگردان گل سوم تراکتور را به ثمر رساند.

تراکتور با این برد ۲۰ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم ایستاد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، تراکتور ، صنعت نفت آبادان
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