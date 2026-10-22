باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز بر اثر ۴ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ تن مصدوم شدند.

تصادف در محور سیاخ دارنگون با ۴ کشته و ۳ مصدوم

برخورد خودرو پراید با ال ۹۰ در محور سیاخ دارنگون ۴ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو پراید با ال ۹۰ در محور سیاخ دارنگون، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این سانحه ۴ فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان نمازی منتقل شدند و یک نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال داده شد.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

واژگونی تریلی در محور بوانات به هرات با یک فوتی

واژگونی تریلی در محور بوانات به هرات یک فوتی برجای گذاشت.

رضا دسترنج، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوانات نیز بیان کرد: با اعلام واژگونی خودرو تریلی در محور بوانات هرات - محدود پیچ روستای سروستان - به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی در پی داشت که به علت شدت جراحات حادثه در لحظه جان خود از دست داده بود.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوانات با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از رانندگان خواست در محور‌های مواصلاتی با احتیاط کامل رانندگی کنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

تصادف در جاده شیراز - خرامه با یک فوتی و ۲ مصدوم

برخورد موتوسیکلت با پراید در جاده شیراز - خرامه یک کشته و ۲ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد موتوسیکلت با پراید در جاده شیراز - خرامه - بعد از روستای رحمت آباد به سمت زین آباد - به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف، یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: مصدومان با اقدامات درمانی اولیه در محل درمان شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور مرودشت - خرامه با ۶ مصدوم

واژگونی خودرو در محور مرودشت - خرامه ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام واژگونی خودرو سمند در محور مرودشت - خرامه به مرکز ارتباطات ۱۱۵. نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه مصدومان را به بیمارستان جوادالائمه خرامه انتقال دادند.