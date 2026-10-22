باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انگلیس برای نخستین بار در دو دهه گذشته، تولید داخلی سلاح‌های سنگین را از سر گرفت و در این راستا، شرکت راین‌متال در این کشور فعالیت تولیدی خود را در تأسیسات تسلیحاتی آغاز کرد.

این تأسیسات با حضور وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس، سر رولی واکر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور و آرمین پاپرگر، مدیرعامل شرکت راین‌متال افتتاح شد.

در این مرکز، لوله توپ تانک و گلنگدن سامانه‌های تسلیحاتی ۱۲۰ و ۱۵۵ میلی‌متری، از جمله سامانه توپخانه‌ای «آر‌سی‌اچ ۱۵۵» و سامانه‌های توپخانه‌ای آینده، تولید می‌شود.

وزیر دفاع انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «لندن بار دیگر تولید تسلیحاتی را آغاز کرده است که نیرو‌های مسلح ما برای دفاع از کشور در برابر دشمنان به آن نیاز دارند.»

توقف تولید داخلی تسلیحات سنگین در انگلیس طی دو دهه گذشته، عمدتاً به تعطیلی تأسیسات صنعتی کلیدی، کاهش سفارش‌ها و تضعیف ظرفیت تولید داخلی بازمی‌گردد. با از بین رفتن زیرساخت‌های تخصصی ساخت لوله توپ و قطعات توپخانه، انگلیس بخشی از توانایی مستقل خود در این حوزه را از دست داد و برای تأمین برخی تجهیزات و قطعات به تولیدکنندگان خارجی وابسته شد.

در حال حاضر، ازسرگیری تولید داخلی تسلیحات سنگین در این کشور در شرایط افزایش تنش‌های امنیتی اروپا و تقویت تلاش‌های ناتو برای افزایش آمادگی نظامی صورت می‌گیرد. جنگ اوکراین و نیاز به تأمین پایدار تجهیزات و مهمات توپخانه‌ای، اهمیت برخورداری از ظرفیت تولید داخلی را بیش از پیش برجسته کرده است.

منبع: آناتولی