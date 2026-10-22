مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و تهران ـ شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و تهران ـ شمال خبر داد و گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت با ترافیک روان همراه است، اما در برخی مقاطع این محورها ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: ترافیک در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت در محدوده شهر دماوند سنگین است. همچنین در آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه تهران ـ قزوین، حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس، همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل گرمدره تا استاندارد و محدوده پل‌پلیس راه مهرشهر، ترافیک سنگین جریان دارد.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در آزادراه تهران ـ ساوه نیز حدفاصل فیروز بهرام تا رضی‌آباد و در محور تهران ـ شهریار، محدوده شهریار و بالعکس در برخی مقاطع، ترافیک سنگین است. همچنین در بزرگراه تهران ـ ورامین، محدوده قلعه‌نو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن گفت: ترافیک در این محور در محدوده پیچ‌های جاجرود سنگین است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز بیان کرد: بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، قم، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.

وی ادامه داد: پدیده مه‌گرفتگی نیز در برخی محورهای استان مازندران مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محورهای چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، تردد روان است، اما در برخی مقاطع محورهای شمالی، به‌ویژه در ارتفاعات، مه‌گرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را بررسی کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، سفری ایمن داشته باشند.

 

برچسب ها: ترافیک سنگین ، وضعیت ترافیکی
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