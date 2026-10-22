ترامپ ایران را به تلاش برای افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات کنگره در ۱۲ آبان متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد ایران در تلاش است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قیمت نفت را افزایش دهد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قیمت نفت را بالا ببرد»

او مدعی شد که «ایران با مطرح کردن ادعا‌هایی درباره حملات و مین‌ها و موارد دیگر، در حال فضاسازی است»، زیرا به گفته او «اکنون حجم نفت عبوری از تنگه هرمز حتی از میزان پیش از آغاز جنگ نیز بیشتر است».

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، افزایش قیمت نفت و سوخت به یکی از چالش‌های مهم دولت ترامپ تبدیل شده است. قیمت نفت برنت در روز‌های اخیر تحت تأثیر تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی افزایش یافته و به محدوده ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی به موضوعی مهم برای رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است.

در همین حال، نظرسنجی‌ها از فشار فزاینده بر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه خبر می‌دهد. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که به تازگی منتشر شده، ۷۸ درصد آمریکایی‌ها معتقد هستند که سیاست‌های دولت ترامپ در افزایش هزینه‌های زندگی نقش داشته است. در واقع، تعرفه‌های وارداتی و جنگ با ایران از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها عنوان شده است.

در نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو نیز نامزد‌های دموکرات در رقابت برای مجلس نمایندگان با اختلاف ۸ واحد درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

منبع: الجزیره