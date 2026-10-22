ترامپ ایران را به تلاش برای افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات کنگره در ۱۲ آبان متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد ایران در تلاش است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قیمت نفت را افزایش دهد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قیمت نفت را بالا ببرد»

او مدعی شد که «ایران با مطرح کردن ادعا‌هایی درباره حملات و مین‌ها و موارد دیگر، در حال فضاسازی است»، زیرا به گفته او «اکنون حجم نفت عبوری از تنگه هرمز حتی از میزان پیش از آغاز جنگ نیز بیشتر است».

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، افزایش قیمت نفت و سوخت به یکی از چالش‌های مهم دولت ترامپ تبدیل شده است. قیمت نفت برنت در روز‌های اخیر تحت تأثیر تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی افزایش یافته و به محدوده ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسیده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی به موضوعی مهم برای رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است.

در همین حال، نظرسنجی‌ها از فشار فزاینده بر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه خبر می‌دهد. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که به تازگی منتشر شده، ۷۸ درصد آمریکایی‌ها معتقد هستند که سیاست‌های دولت ترامپ در افزایش هزینه‌های زندگی نقش داشته است. در واقع، تعرفه‌های وارداتی و جنگ با ایران از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها عنوان شده است.

در نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو نیز نامزد‌های دموکرات در رقابت برای مجلس نمایندگان با اختلاف ۸ واحد درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت نفت ، انتخابات کنگره ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
رسانه آمریکایی دراپ سایت نیوز مدعی شد:
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
نظرسنجی سی‌ان‌بی‌سی: رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید
انصارالله از حمله به وزارت دفاع، تاسیسات آرامکو و دو فرودگاه عربستان خبر داد
قیمت نفت برنت به بالاترین سطح از اردیبهشت رسید
صحت نگاه ایرانیان به رژیم‌های آمریکایی و صهیونی
ترامپ: نشست احتمالی با پوتین و شی باید به خلع سلاح هسته‌ای بپردازد
سی‌بی‌اس: حملات یمن هزینه پدافند هوایی عربستان را افزایش داده است
آخرین اخبار
عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک کشور برای حمله به عربستان استفاده شود
ادعای ترامپ درباره تلاش ایران برای افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات کنگره
انگلیس پس از دو دهه، تولید سلاح‌های سنگین را از سر گرفت 
صحت نگاه ایرانیان به رژیم‌های آمریکایی و صهیونی
کشته شدن دو نیروی امنیتی سوریه در عملیات علیه داعش 
قیمت نفت برنت به بالاترین سطح از اردیبهشت رسید
مکرون دستور ممنوعیت تظاهرات در روز شنبه را صادر کرد
نظرسنجی سی‌ان‌بی‌سی: رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید
انصارالله از حمله به وزارت دفاع، تاسیسات آرامکو و دو فرودگاه عربستان خبر داد
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
انصارالله: ارتش عربستان یک قایق تفریحی هندی را هدف قرار داده است
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
هشدار چین درباره گسترش درگیری‌های خاورمیانه به شاخ آفریقا
الجزیره: آیا روسیه می‌تواند میانجی توافق جدیدی میان ایران و آمریکا شود؟
ریابکوف: حل‌وفصل بحران اوکراین در صدر روابط روسیه و آمریکا قرار دارد
ترامپ: نشست احتمالی با پوتین و شی باید به خلع سلاح هسته‌ای بپردازد
سی‌بی‌اس: حملات یمن هزینه پدافند هوایی عربستان را افزایش داده است
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
درخواست دوباره ونزوئلا از لندن برای بازگرداندن دارایی‌ها
هشدار پیونگ یانگ به سئول: کره‌شمالی آماده پاسخ به هرگونه تحریک است
ادعای ترامپ: جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابند
رویترز: آمریکا در حال آماده‌سازی خروج کارکنان سفارتخانه‌های خود در خلیج فارس است
زلنسکی: امیدواریم مذاکرات جدید با روسیه و آمریکا تا اوایل نوامبر برگزار شود
ادعای ترامپ: از مواضع روسیه و چین در قبال جنگ ایران خرسندیم
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان به شهروندان خود
خودداری معاون ترامپ از اعلام حمایت علنی از نتانیاهو 
آتلانتیک: ترامپ می‌خواهد توافق صلح اوکراین را در نشست گروه ۲۰ نهایی کند
خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد