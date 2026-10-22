رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت از شناسایی ۱۶ نفر از شالیکاران منطقه شیوند به دلیل سوزاندن بقایای گیاهی مزارع خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - وحید پورگنجی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت، اظهار کرد: در جریان گشت و بررسی‌های زیست‌محیطی در منطقه شیوند، ۱۶ نفر از شالیکاران که اقدام به سوزاندن کاه و کلش مزارع خود کرده بودند، شناسایی شدند.

او افزود: هویت افراد شناسایی‌شده ثبت و از موارد تخلف عکس‌برداری شد و برای مستندسازی موضوع نیز صورت‌جلسه تنظیم شد.

آقای پورگنجی با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی بقایای گیاهی پس از برداشت محصول، خاطرنشان کرد: سوزاندن کاه و کلش موجب انتشار آلاینده‌ها و دود در هوا شده و می‌تواند سلامت شهروندان و کیفیت محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت از شالیکاران خواست از آتش‌زدن بقایای کشاورزی خودداری کرده و برای مدیریت این بقایا از روش‌های جایگزین و سازگار با محیط زیست استفاده کنند.