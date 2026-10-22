باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم

بررسی تاریخ اثبات می‌کند که ماراتن تاریخی یونانی‌ها تنها یک افسانه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد عسکری سروستانی، استاد تاریخ و پژوهشگر صهیونیسم در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که یک تاریخ نگار آلمانی، افسانه بودن روایت ماراتنی که یونانی‌ها ساخته بودند را ثابت کرده است.

مطالب مرتبط
اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم
young journalists club

وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم

اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم
young journalists club

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم
young journalists club

ماجرای تجربه ناموفق دموکراسی در قطر + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
۶۱۵

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم
۵۸۰

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم
۵۴۶

 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
۵۳۷

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم
۴۹۷

ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha