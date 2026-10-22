معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تأیید بسته‌ای شامل چهار اصلاح مهم در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیازی با اشاره به تداوم حباب منفی و فاصله قیمت معاملاتی واحد‌های صندوق‌های اهرمی از ارزش خالص دارایی‌های آنها به «سنا» گفت: در پی استمرار این وضعیت، بررسی‌های کارشناسی در مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شد و ضمن دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مدیران صندوق‌های اهرمی، با کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران نیز مشورت شد. پس از بررسی و تجمیع پیشنهادها، بسته‌ای از اصلاحات مقرراتی تهیه شده و در جلسه امروز به تأیید هیئت‌مدیره سازمان بورس رسید.

او افزود: این بسته شامل چهار محور اصلی است؛ «افزودن رکن بازارگردان به ساختار صندوق‌های اهرمی، اصلاح مبنای محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیران، بازنگری در نحوه تعیین نرخ بازدهی واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی و افزایش دامنه نوسان واحد‌های قابل معامله این صندوق‌ها.»

نیازی درباره نحوه اجرای این تصمیمات توضیح داد: جزئیات دو اصلاح نخست، شامل اصلاحات اساسنامه و امیدنامه مربوط به رکن بازارگردان، ضوابط جدید محاسبه کارمزد عملکرد مدیران، از سوی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مدیران صندوق‌ها ابلاغ خواهد شد.

او در تشریح اصلاح نحوه تعیین نرخ بازدهی واحد‌های عادی گفت: بر اساس چارچوب جدید، نرخ حداقل و حداکثر بازدهی واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌های اهرمی بر مبنای میانگین موزون بازدهی ماهانه پنج صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت که بیشترین خالص ارزش دارایی‌ها را دارند، تعیین خواهد شد. این نرخ‌ها هر شش ماه یک‌بار توسط مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنگری شده و پس از تأیید معاون نظارت بر نهاد‌های مالی، به مدیران صندوق‌ها ابلاغ می‌شود.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، دامنه نوسان قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق‌های سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش می‌یابد.

برچسب ها: سازمان بورس ، بانک مرکزی
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