باشگاه خبرنگاران جوان - وجیه‌الله جعفری امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در آیین افتتاح بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی تبریز متافو، اظهار کرد: تصمیماتی که در جریان جلسات و پیگیری‌های اخیر اتخاذ شده، می‌تواند به روند فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان کمک کند و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نیز در این مسیر اثرگذار است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید فولاد کشور افزود: ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا دو سال آینده به ۶۰ میلیون تن افزایش یابد، با این حال، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود مطلوب نیست.

وی کمبود زیرساخت‌های انرژی و گاز و همچنین مسائل مربوط به تعمیر و نگهداری برخی واحد‌ها را از جمله عوامل مؤثر در کاهش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، باید برای افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فولادی کشور در آینده نیز برنامه‌ریزی کنیم.

جعفری با اشاره به تحولات صنعت فولاد جهان بیان کرد: امروز صنایع فولادی دنیا به سمت کاهش ضایعات، حرکت به سوی ضایعات صفر و تولید فولاد سبز پیش می‌روند. اگر نتوانیم زمینه رقابت در این حوزه‌ها را فراهم کنیم، ظرفیت تولید داخلی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای نخواهد بود و امکان رقابت مؤثر با تولیدکنندگان جهانی و گسترش صادرات نیز محدود می‌شود.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های صنعتی را از الزامات افزایش رقابت‌پذیری دانست و افزود: نمایشگاه‌هایی مانند تبریز متافو می‌توانند زمینه آشنایی با فناوری‌های جدید و حرکت در مسیر توسعه صنعت فولاد را فراهم کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تشکیل ستاد فولاد در کشور خبر داد و گفت: این ستاد با مسئولیت وزیر صمت و با مشارکت انجمن‌های مرتبط، موضوعات و مسائل صنعت فولاد را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شرایط جنگی بخشی از توان مجموعه‌ها را به مسائل جاری معطوف کرده بود، در حوزه توسعه و سیاست‌گذاری صنعت فولاد نیز اقدامات و برنامه‌های خوبی در حال پیگیری است. در جلساتی که با انجمن فولاد و فعالان این بخش برگزار شده، موضوعات مختلف مطرح و مقرر شده است موارد در چارچوب توافقات انجام‌شده پیگیری شود.

جعفری با اشاره به ضرورت همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل صنعت فولاد اظهار کرد: برخی از مشکلات خارج از حوزه اختیارات وزارتخانه است و برای رفع آنها به حمایت و همراهی سایر دستگاه‌ها نیاز داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر خود به آذربایجان شرقی اظهار کرد: در این سفر، علاوه بر بازدید از واحد‌های معدنی، جلساتی با فعالان این حوزه برگزار شد و تلاش کردیم برای مسائل مطرح‌شده، برنامه‌های عملیاتی تدوین کنیم.

وی افزود: در جریان این جلسات، حدود ۱۵۰ مورد از مسائل و موضوعات مطرح‌شده بررسی شد و برای پیگیری مصوبات، زمان‌بندی و تصمیمات لازم در نظر گرفته شد تا موضوعات مرتبط در استان دنبال شود.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی، به‌ویژه در حوزه طلا، گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های مهم کشور در زمینه طلاست و لازم است برای این بخش، نقشه راه مشخصی تدوین و زنجیره ارزش آن به‌صورت کامل تعریف شود.