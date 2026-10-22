وزیر خارجه عراق در گفت‌وگویی تلفنی با همتای سعودی خود، بر جلوگیری از حمله به کشور‌های منطقه از خاک عراق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عراق روز پنجشنبه اعلام کرد اجازه نخواهد داد از خاک آن برای حملات یا اقداماتی که امنیت عربستان و دیگر کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند، استفاده شود.

به گفته وزارت خارجه عربستان، این موضع در جریان تماس تلفنی فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق با فیصل بن فرحان، همتای سعودی او اعلام شد.

گفته شده در این مکالمه، فیصل بن فرحان نیز حمایت عربستان از تلاش‌های دولت عراق برای کاهش تنش‌ها را اعلام کرد و بر اهمیت همکاری مستمر با کشور‌های همسایه برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد.

دو طرف همچنین درباره تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه امنیت، گفت‌و‌گو کردند.

هفته گذشته نیز، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در ریاض با استفاده از خاک عراق برای حمله به عربستان و دیگر کشور‌های منطقه مخالفت کرده بود.

ماه گذشته میلادی، خط لوله نفت شرق به غرب عربستان هدف حملات پهپادی قرار گرفت که تلفات جانی و خسارات مادی به دنبال داشت. دولت عراق بعداً اعلام کرد تحقیقات نشان داده است حملات علیه عربستان از محلی در استان میسان در جنوب عراق انجام شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: عراق و عربستان ، حملات پهپادی ، فواد حسین
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