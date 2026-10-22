از فردا اول آبان، علاوه بر سهمیه هزار و پانصد تومانی و سه هزار تومانی، سهمیه سوم بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز برای خودرو‌های شخصی در هرمزگان فعال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت:سهمیه سوم سوخت برای هر خودروی شخصی در هرمزگان ماهانه ۵۰ لیتر است.

عبدالله گیتی منش افزود: سهمیه سوم پس از مصرف سهمیه ۶۰ لیتری هزار و پانصد تومانی و ۵۰ لیتری سه هزار تومانی قابل استفاده است.

وی گفت: هدف از اجرای طرح ملی شارژ سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت‌های شخصی، مدیریت بهینه مصرف و کاهش صف‌های سوختگیری در جایگاه‌ها است.

عبدالله گیتی منش افزود: همچنین از بامداد فردا کارت‌های اضطراری عرضه سوخت جایگاه‌ها ساماندهی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان افزود: طرح واریز سهمیه سوم بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان، همزمان در ۱۰ استان دیگر کشور نیز اجرا می‌شود.

گیتی منش از شهروندان خواست با توجه به ساماندهی کارت‌های اضطراری از فردا اول آبان، پیش از مراجعه به جایگاه‌ها از همراه داشتن کارت سوخت شخصی و فعال بودن رمز آن اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: مالکان خودرو در صورت نداشتن کارت سوخت یا گم کردن آن، برای ثبت درخواست به سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: صف بنزین ، هرمزگان ، سهمیه بنزین
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