باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای اداری استان قزوین که امروز ۳۰ مهرماه در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط سخت کشور در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی اظهار کرد: دو جنگ پیچیده و ترکیبی را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون نیز در شرایط نه جنگ و نه صلح سپری می‌کنیم که همه باید نسبت به این شرایط آگاه باشند.

وی با تأکید بر لزوم شناخت دقیق وضعیت کشور، افزود: ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم، سپس انتظارات، توقعات و درخواست‌ها باید متناسب با شرایط موجود باشد، خوشبختانه در همین شرایط سخت نیز در کشور اجماع و اتفاق نظر وجود دارد و همه ارکان و آحاد ملت پشت سر تصمیمات رهبری و رئیس‌جمهور هستند.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در ایام جنگ و روز‌های پس از آن، خدمت‌رسانی دولت در حوزه‌های مختلف به خوبی صورت گرفته که یکی از آنها امنیت غذایی است، در تمام این روز‌ها امنیت غذایی در کشور ما هیچ آسیبی ندید، این شاید ظاهرا یک جمله باشد، اما در همه جای کشور برای تحقق آن تلاش شد و مدیریت این حوزه تصادفی نبود.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی و کرایه حمل، بیان کرد: قیمت جهانی کالا‌ها به‌طور متوسط ۲۶ درصد افزایش یافته و کرایه‌های بین‌المللی به مقصد ما نیز ۳ تا ۷ برابر شده است؛ بنابراین طبیعی است که این عوامل بر قیمت مواد غذایی اثر بگذارد، دولت این موضوع را به‌شدت دنبال می‌کند تا حتی‌المقدور این هزینه‌ها را از سفره و سبد خرید مردم بردارد.

نوری درباره تفاهم‌نامه امضا شده با آمریکا خاطرنشان کرد: ما اعلام آمادگی کردیم که پای توافقی که امضا شده هستیم، اما طرف مقابل ما جا زده و از توافق خارج شده است، ما نیز تلاش می‌کنیم دنیا فشار بیاورد تا دشمن ما به پای توافقی که آن را امضا کرده، بازگردد و با حفظ عزت و اقتدار کشور بتوانیم سایه جنگ و هزینه‌ها را از کشور کم کنیم، البته دشمن را شناخته‌ایم و لجاجت و خیانتش را هم دیده‌ایم، اگر دشمن کماکان لجاجت به خرج دهد، ما نیز سرسخت‌تر از قبل مقاومت می‌کنیم و همه آحاد ملت نیز ثابت کرده‌اند که اگر کسی بخواهد گزندی به این کشور برساند، همه محکم جهت دفاع از این آب و خاک ایستاده‌اند.

رفع مشکلات کشمش و شفاف‌سازی بازار کالا‌های اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی تأکید کرد: اخیراً بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کشمش که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده بود، با پیگیری مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری جهاد کشاورزی رفع و اصلاحات لازم در حوزه فرآیند‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: ما حدود یک سال است که به تشکل‌ها مجوز داده‌ایم که خودشان واردات انجام دهند، یعنی خود تولیدکننده شخصاً می‌تواند کالا وارد کند و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، این امر به برکت حذف مقررات دست و پاگیر اتفاق افتاده است، بنادر شمالی ما نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد و نسبت به سال ماقبل آن ۱۳۰ درصد بیشتر فعال شده‌اند، بازار رقابتی شده و انحصار‌ها از بین رفته است، بنابراین با وجود شرایط بسیار سخت، کالا به وفور در کشور موجود است.

آب، مسئله اساسی کشور و ضرورت مصرف بهینه

نوری با اشاره به مشکل آب در سطح کشور، بیان کرد: آب در کشور ما یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم است و بخش کشاورزی مصرف‌کننده عمده آب است، آب یک منبع تمام‌نشدنی نیست که هر چقدر از چاه بکشیم باز هم موجود باشد، آب محدودیت دارد و باید استفاده بهینه از آن انجام شود، کشاورزان باید آب را به درستی و بهینه مصرف کنند، چون اگر در کشور کمبودی در حوزه آب پیش بیاید در درجه نخست آب کشاورزی کم می‌شود.

وی افزود: ما در کنار کشاورزان هستیم و مطالبه می‌کنیم که حقوق بیشتری در این حوزه گرفته شود، مسئولیت مستقیم صدور مجوز این حوزه با ما نیست، اما در شورای عالی آب و سایر مجموعه‌ها در کنار کشاورزان هستیم تا آب بیشتری برای آن‌ها تأمین شود.

تأمین سوخت و انرژی بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی درباره چالش‌های حوزه انرژی، اعلام کرد: در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در این حوزه وجود داشت که با دستور رئیس‌جمهور بخش قابل توجهی از این چالش‌ها رفع شد و مجوز ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت را در اختیار گرفتیم، بنابراین جای هیچ نگرانی از بابت گازوئیل برای ماشین‌آلات کشاورزی وجود ندارد، با تأکیدات رئیس‌جمهور بخش کشاورزی جزو اولویت‌های اول است و پایداری انرژی در این حوزه باید حفظ شود، به دستگاه‌های متولی در شرکت گاز و توزیع برق ابلاغ شده که بخش کشاورزی حساس و مهم است و حتی واجب‌تر از تأمین برق خانه‌ها، برق همان مرغداری است که باید مرغ تولید کند تا امنیت غذایی مردم تأمین شود.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین کشاورزان در شرایط کمبود گفت: وقتی ما می‌گوییم انرژی بخش کشاورزی حتماً تأمین می‌شود، کشاورزان هم وظیفه اخلاقی و ملی دارند که درست مصرف کرده و حداکثر صرفه‌جویی را داشته باشند تا همه ما ثابت کنیم که درک می‌کنیم در حال حاضر کشور با کمبود‌هایی مواجه است، نباید سالن خالی را با مشعل گاز روشن نگه داریم، باید برنامه‌ریزی‌های درست و صرفه‌جویی‌های لازم انجام شود.

رفع تداخل ۴۷ هزار هکتار از اراضی به نفع کشاورزان

نوری با اشاره به رفع تداخلات اراضی، اظهار کرد: حدود ۴۷ هزار هکتار از اراضی اختلافی به نفع کشاورزان تغییر مالکیت یافته و به خودشان بازگشته است، در کشور نیز حدود ۲.۴ میلیون هکتار زمین آزاد شده است، این در شرایطی است که نزدیک یک میلیون پرونده قضایی در این زمینه وجود داشت، جلسات فنی سنگین و پرکاری در این زمینه برگزار شد و نهایتا کار به نتیجه رسید.

مخالف گران‌فروشی هستیم، اما سرکوب قیمت تولیدکننده را نمی‌پذیریم

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت مرغ گفت: تنظیمات این حوزه بسیار سخت است، اکنون با وجود اینکه قیمت مرغ بالا رفته است، اما هنوز به قیمت تعادلی نرسیده است، همه می‌گویند مرغ چند روز است که گران شده، اما کسی نمی‌گوید چند ماه مرغ ارزان بود و مرغداران دو سه هفته مرغشان را به ضرر فروختند، اگر بناست غذا در کشور وجود داشته باشد، تولیدکننده غذا باید سرپا و فعالیتش اقتصادی باشد، اگر ورشکست شود درب مرغداری خود را می‌بندد و ما با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: ما مخالف هرگونه گران‌فروشی هستیم و هر جا گران فروشی ببینیم شدیداً با آن برخورد می‌کنیم، اما اینکه محصول برای تولیدکننده گران تمام شده و تولیدکننده نیز بخواهد با توجه به آن قیمت، کالای خود را عرضه کند، منطقی است و نمی‌شود این قیمت‌ها را سرکوب کرد، چون آثار و عواقب بدی از جمله کمبود کالا، متضرر شدن تولید و بیکار شدن کارگران را به‌دنبال دارد.

نوری تأکید کرد: با قاطعیت عرض می‌کنم در حال حاضر هیچ محصول کشاورزی گران‌فروشی نمی‌شود، چرا که قیمت تمام‌شده بالا رفته است، اگر هرجا ببینیم گران‌فروشی می‌شود جلوی آن را می‌گیریم و برخورد خواهیم کرد، البته در حال حاضر کالا‌های اساسی و محصولات بالاتر از قیمت‌های تعادلی تعیین‌شده نیستند، همکاران ما در اصناف و تعزیرات نیز با جدیت پای کار هستند و روزانه صد‌ها مورد تخلف را رصد و گزارش می‌کنند.

پیشنهاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی درباره رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی اعلام کرد: در این زمینه پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط ارائه شده است، ما به‌عنوان متولی بخش کشاورزی معتقدیم رفع تعهد ارزی از محصولات کشاورزی باید برداشته شود، ولی این نظر ما فعلاً در مراجع تصمیم‌گیر مورد قبول واقع نشده است، برای کسانی که در سال‌های گذشته در حوزه صادرات موفق بوده‌اند، قرار شد با ۱۰ تا ۱۵ درصد بتوانند فعالیت‌شان را بچرخانند و تسهیلاتی هم در این خصوص فراهم شده است، امیدواریم در روز‌های آینده دستگاه‌های مربوطه در مورد محصولات کشاورزی همکاری بیشتری داشته باشند تا صادرات کشاورزی را داشته باشیم.

رشد ۲ درصدی کشاورزی و کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالا‌های اساسی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خوداتکایی غذایی، تصریح کرد: بالای ۸۵ درصد غذای کشور توسط تولیدکنندگان زحمتکش داخلی تأمین می‌شود، سال گذشته بخش کشاورزی با ۲ درصد رشد مثبت، افزایش تولید در محصولات متعدد داشت، در شرایط سخت جنگی، برخلاف انتظار دشمن که می‌خواست ما شکست بخوریم، ما نه تنها شکست نخوردیم، بلکه تولید داخلی کفایت مصرف ما را کرد و در گوشت قرمز صادرات داشتیم.

وی ادامه داد: ما زمانی در این کشور گاو اصیل وارد می‌کردیم و الان جنین گاو اصلاح‌شده را به‌صورت میکروسکوپی صادر می‌کنیم، یعنی زیر این همه فشار و چالش و جنگ نه تنها عقب ننشستیم بلکه پیشرفت کردیم، امیدواریم در آمار پایان سال نیز حداقل ۲ میلیون تن کاهش واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی را داشته باشیم، چون تولیدات خوبی انجام گرفته و حمایت از تولید داخلی به معنای واقعی صورت گرفته است.

تفویض اختیار به استان‌ها

نوری درباره تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: رئیس‌جمهور از کسانی است که به‌شدت دنبال تفویض اختیار به استان‌هاست، اختیارات خوبی هم واگذار شده است، ولی هیئت تطبیق مصوبات به بخشی از آنها ایراد گرفت و غیرقانونی اعلام شد، تا آنجایی که مقررات و قوانین اجازه دهد اختیارات را به استان‌ها واگذار می‌کنیم تا مدیران در استان موضوعات را پیش ببرند و مشکلات مردم را حل کنند.

وی در پایان از تلاش مدیران استان قدردانی کرد و یادآور شد: از مدیران عزیز و خدومی که رضایت مردمی را حاصل می‌کنند تشکر و قدردانی می‌کنیم، با عنایت خداوند به زودی به نقطه اوج و پیروزی که بسیار نزدیک است خواهیم رسید، مطمئن باشید ایران عزیز ما مسیر پیشرفت و توسعه را به‌صورت معجزه‌آسا و با سرعت بسیار بالا طی خواهد کرد.