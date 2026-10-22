دادستان عمومی و انقلاب ازنا گفت: یکی از افراد مرتبط با کودتای دی سال گذشته این شهرستان پس از ۹ ماه متواری بودن با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های امنیتی دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اصغر کرم‌پور فیروزی اظهار داشت: یکی از لیدر‌ها و گردانندگان اصلی کودتای دی ۱۴۰۴ شهرستان ازنا که به مدت ۹ ماه متواری بود با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری جامعه اطلاعاتی شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: این فرد پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی لازم در جریان یک عملیات ضربتی دستگیر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا با تاکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در راستای حفظ آرامش و امنیت عمومی تصریح کرد: رصد و پایش تحرکات افراد مخل امنیت توسط جامعه اطلاعاتی شهرستان ادامه دارد و با مخلان امنیت مماشاتی نخواهد شد.

منبع: دادگستری لرستان

برچسب ها: دادگستری ، لرستان
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