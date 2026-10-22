آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062f\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n