باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم

حوادث مرتبط با آذربایجان در جریان دور قبلی جنگ، می‌گوید این اتفاقات نشانه‌ای از قصد ایران برای ورود به درگیری مستقیم با این کشور نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر موضوع حوادث در آذربایجان طی جنگ تحمیلی سوم مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب مرتبط
آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
young journalists club

پیام قالیباف به تصمیم گیران و مردم آمریکا

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
young journalists club

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
young journalists club

کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
young journalists club

پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
۶۱۵

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم
۵۸۰

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم
۵۴۶

 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
۵۳۷

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم
۴۹۷

ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha