باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دادستانی فرانسه اعلام کرد در پی سقوط یک فروند جنگنده «میراژ ۲۰۰۰دی» متعلق به نیروی هوایی این کشور هنگام پرواز آموزشی در شمال‌شرق فرانسه، دو نفر جان باخته‌اند.

بر اساس اعلام رسانه‌های محلی، شواهد به‌دست‌آمده از محل حادثه مرگ دو نفر را تأیید می‌کند، اما شناسایی هویت آنها به نتایج آزمایش‌های دی‌ان‌ای که همچنان در حال انجام است، بستگی دارد.

این جنگنده اواخر سه‌شنبه‌شب در منطقه مورت‌اِموزل، در نزدیکی شهر نانسی سقوط کرد.

مقام‌های محلی از تشکیل مرکز هماهنگی بحران در منطقه و احتمال اختلال در تردد مناطق اطراف خبر داده‌اند.

در همین حال، تحقیقات قضایی برای مشخص شدن علت و شرایط سقوط این جنگنده آغاز شده است.

منبع: آناتولی