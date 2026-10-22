باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم

آمریکا متوجه شده است که نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد‌حسین ضمیریان، آینده پژوه و کارشناس مسائل آمریکا در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: آمریکا در برابر ایران باور به پیروزی را از دست داده است.

مطالب مرتبط
تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم
young journalists club

کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎

تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم
young journalists club

 سناتور آمریکای: مردم از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند! + فیلم

تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم
young journalists club

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم
۶۱۵

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم
۵۸۰

 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم
۵۴۶

 چرایی بالا بودن «هزینه انسانی فراخوان‌ها» در ایران از نگاه اپوزیسیون و رسانه‌های ضدایرانی! + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم
۵۳۷

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم
۴۹۷

ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha