نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: دشمن با بهره‌گیری از شایعات و جنگ روانی به دنبال تضعیف باورهای مردم است و مقابله با این توطئه‌ها نیازمند بصیرت دینی و شناخت دقیق حق از باطل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی_ حجت‌الاسلام طاها توکلی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وسی‌وششمین شب حضور و ایستادگی مردم سنندج، با اشاره به اهمیت بصیرت دینی اظهار کرد: یکی از موانع مهم بصیرت، پیروی از هوای نفس است که می‌تواند قدرت تشخیص انسان را تضعیف کند و او را از مسیر حق و حقیقت دور سازد.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) افزود: انسان باید خواسته‌های نفسانی خود را مدیریت کند و با تکیه بر عقل، ایمان و آموزه‌های دینی، در مسیر رضایت خداوند گام بردارد؛ چراکه غفلت از این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز انحراف فکری و رفتاری شود.

توکلی با اشاره به گسترش شایعات در فضای مجازی تصریح کرد: امروز دشمن از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار نادرست و ایجاد تردید در جامعه استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو، مردم نباید هر خبر و مطلبی را بدون بررسی بپذیرند یا بازنشر کنند، بلکه باید صحت اخبار را از منابع معتبر جویا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه جاه‌طلبی، حسادت و دنیاطلبی می‌توانند مانع شناخت واقعیت‌ها شوند، خاطرنشان کرد: بصیرت به انسان کمک می‌کند تا در شرایط پیچیده، تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرد و با شناخت درست مسائل، مسیر حق را از باطل تشخیص دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه گفت: حضور مردم سنندج در شرایط مختلف آب‌وهوایی، نشان‌دهنده پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و انقلابی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن است.

توکلی همچنین با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی در دفاع از مظلومان و برقراری امنیت و آرامش تأکید کرد: حفظ استقلال و ارزش‌های نظام و مقابله با توطئه‌های دشمن، نیازمند آگاهی، هوشیاری و تقویت باورهای دینی در جامعه است.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در پاسداری از دین اسلام گفت: بصیرت دینی، عامل مهم حفظ عزت، امنیت و آرامش جامعه است و مردم باید با تقویت ایمان و شناخت خود، در برابر جنگ روانی و تحریف واقعیت‌ها هوشیار باشند.

برچسب ها: سپاه بیت المقدس کردستان ، نمیانده ولی فقیه ، کردستان ، سنندج
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