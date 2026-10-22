رئیس هیات مذاکره کننده ایران خطاب به تصمیم گیران و مردم آمریکا گفت؛ اگر مسیر غلط را انتخاب کنید، هیچ نفعی نخواهید برد، تمام پیامدها تلخ و سیاهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف با انتشار یک میم متناسب با فرهنگ آمریکایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس پیامدهای مختلف جنگ با ایران را به شرح زیر مطرح کرد:

«اگر فکر می‌کنید جنگ با ایران برایتان نفعی خواهد داشت، در اشتباه هستید چرا که این انتخاب حداقل ۱۰ پیامد تلخ برای شما به همراه خواهد آورد، از سقوط بازار سهام گرفته تا سقوط جنگنده‌ها و از افزایش بدهی تا افزایش تورم و آمار سربازان کشته شده‌تان!»

قالیباف همچین خاطر نشان کرد: تمام پیامدها برای جامعه آمریکایی سیاه خواهد بود. شما مجبور نیستید این راه را بروید اما اگر دست به این انتخاب بزنید همه پیامدها را باید تحمل کنید.

قالیباف توییت خود را با این جمله به پایان برد که این ماتریکس ساختگی را درهم بشکنید و از این بازی تلخ و بی‌عاقبت خارج شوید.