جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در محور سلفچگان-ساوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار منوچهر نصیری،جانشین فرمانده انتظامی استان قم اعلام کرد: در پی کسب خبری مبنی بر جا به جایی سوخت قاچاق توسط یک دستگاه کامیون، اکیپی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان در عملیاتی دقیق، خودروهای عبوری در محور سلفچگان-ساوه را مورد بررسی قرار دادند و در جریان این بازرسی‌ ها، خودروی مذکور روئیت و جهت بررسی بیشتر متوقف شد.

وی افزود: بر اساس اظهارات راننده، خودرو حامل هیچگونه بار غیر مجازی نبوده با این حال، خودرو جهت بررسی‌ های تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد.

نصیری گفت:در پی بازرسی دقیق‌ تر، مشخص شد خودرو دارای جاساز بوده و مقدار ۲۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و برای متهم پرونده تشکیل شد.

 

برچسب ها: سوخت قاچاق ، مبارزه با قاچاق
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