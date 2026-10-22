مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا جمعه تا اواسط هفته آینده شاهد بارش باران و رگبار پراکنده در بسیاری از مناطق کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی  کشور اظهار داشت: امشب در نیمی از استان‌های کشور در بعضی از ساعت‌ها رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک را شاهد هستیم.

وی افزود: امشب در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، قزوین، مرکزی، قم، اصفهان، غرب یزد، غرب و جنوب کرمان، ارتفاعات استان‌های هرمزگان، البرز، تهران و سمنان در بعضی از ساعت‌ها رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک را شاهد هستیم. 

او گفت:فردا جمعه در برخی نقاط شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، کرمان شمال و ارتفاعات هرمزگان و شرق فارس شنبه  در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر، دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، کرمان، شمال هرمزگان و دوشنبه در برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، مرکز و شمال شرق کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

وی افزود: طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور در بعضی از ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او تاکید کرد: با توجه به شکل‌گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق، امروز انتقال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان‌های واقع در غرب و شمال غرب کشور دور از انتظار نیست.از بعداز هر جمعه تا صبح یکشنبه، خلیج فارس مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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