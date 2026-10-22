باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، سینماگران و اهالی رسانه همراه بود، پیام تصویری عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پخش شد. صالحی در این پیام با اشاره به نقش سینمای کوتاه در بازتاب جامعه ایران، از توان این سینما در روایتگری و نمایش تاب‌آوری مردم گفت.

بخش عکس

در بخش عکس، تندیس برنز به حسن پوراکبریان برای «کهکشان در حال صعود»، تندیس نقره به صادق سوری برای «قایق و مدرسه» و تندیس طلا به علی پاک‌فطرت برای «پارک پرواز» اهدا شد. همچنین لوح طلایی این بخش به محسن کابلی برای «هرگز تسلیم نشو» و لوح طلای هنرهای تجسمی به حسن دهقاندوست رسید.

جوایز ویژه و بخش‌های جنبی

در بخش جوایز سلامت، جایزه ویژه وزارت بهداشت و سازمان اورژانس به سیدمحمدحسین حسینی برای فیلم «میان» و لوح تقدیر به امیرحسین مرزبان برای «آناتومی یک شب» اهدا شد.

در بخش پیچینگ بین‌الملل، هیدرخان از هند برای طرح «وقتی که رودخانه کلمات را می‌بلعد» رتبه دوم و جایزه ۷۰۰ دلاری را دریافت کرد و هارا خان میرزایی برای «ستاره دریایی» به رتبه نخست و جایزه ۱۳۰۰ دلاری رسید.

در بخش هوش مصنوعی، دیپلم افتخار به مهدی جعفری برای «بستنی شور» اهدا شد و دایو از چین برای «بزن بریم بازی» برگ زرین و جایزه ۵۰۰ دلاری دریافت کرد.

بخش بین‌الملل

در بخش پویانمایی بین‌الملل، کیانا نقاشینه برای فیلم «با نان‌ها و نوارها در ماشی» از آلمان برگ زرین و جایزه هزار دلاری را دریافت کرد. در بخش تجربی، نیلس آتالا برای «مِری موندی» از شیلی برگزیده شد و همین جایزه را دریافت کرد.

دیپلم افتخار بهترین مستند به سیف‌الله صمدیان برای «آن روز و شب همان روز» رسید. الهام احساسی نیز برای فیلم «فضانورد فراموش‌شده» از افغانستان برگ زرین و جایزه هزار دلاری را دریافت کرد. جایزه ویژه افق‌های نو به هومن محمودی برای «بی‌درکجا» رسید که شامل برگ زرین و جایزه ۵۰۰ دلاری بود.

در بخش داستانی بین‌الملل، الکساندرا سوکولوفسکایا برای «خورشید افتاد و غلتید» دیپلم افتخار دریافت کرد و میکل بیورن کلرت برای «شاید در ماه مارس» از دانمارک برگزیده شد و برگ زرین و جایزه هزار دلاری را دریافت کرد.

بخش استعداد نو و «وطن به روایت من»

جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش استعداد نو، شامل دیپلم افتخار و جایزه ۴۰۰ میلیون تومانی، به‌صورت مشترک به رضا راد برای «لش» و زینب شفیعی برای «حفره‌های سیاه» اهدا شد.

در بخش «وطن به روایت من»، امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست» برگ زرین و جایزه ۷۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد.

بخش اقتباس

در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی، دیپلم افتخار به محمدمهدی فکریان برای «سه جلدی» اهدا شد.

در بخش فیلم اقتباسی، سامان حسین‌پور برای «غزال» جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی، ضیا حاتمی برای «فگرات» جایزه ۴۰۰ میلیون تومانی و محمدسینا حیدرزاده برای «گربه در برف» برگ زرین و جایزه ۵۰۰ میلیون تومانی را دریافت کردند.

بخش پویانمایی

در بخش پویانمایی، دیپلم افتخار برای فیلم «قطار در اتاق» به رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی‌نژادی اهدا شد. برگ زرین این بخش و جایزه ۸۰۰ میلیون تومانی نیز به مالک اقبالی برای «مثل دوست، مثل گوزن» رسید.

بخش فیلم تجربی

در بخش فیلم تجربی، برگ زرین و جایزه ۸۰۰ میلیون تومانی برای فیلم «سه نقطه خون» به وحید مباشری و اسماء درویش‌خوب اهدا شد. در این بخش نامزدها معرفی نشدند.

بخش مستند ملی

در بخش پژوهش و تحقیق، برگ زرین و جایزه ۴۰۰ میلیون تومانی به میلاد شاهجانی برای «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای» رسید.

دیپلم افتخار و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی بهترین مستند به مطهره عدالت‌خواه برای «انتظار بیست‌وپنج‌ساله» اهدا شد و حبیب علوانی برای «احتضار» برگ زرین و جایزه ۸۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد.

بخش داستانی ملی

در بخش دستاورد فنی و هنری، دیپلم افتخار و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی به پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «هموفیلیا» رسید. نیما خدادی و رامین ابوالصدق نیز برای صدای فیلم «آدم» برگ زرین و جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی دریافت کردند.

در بخش بازیگری، نرگس هزاره برای «بی‌درکجا» دیپلم افتخار و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی گرفت و علی باقری برای «قسامه» برگ زرین و جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد.

در بخش تدوین، برگ زرین و جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی به سیامک سلیمانی برای «آسیب‌دیدگی» اهدا شد. در بخش فیلم‌برداری، محمدرضا شعبان‌پور برای «آدم» دیپلم افتخار و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی گرفت و علی حسین‌زاده برای فیلم‌برداری «مزامیر اندوه» و «آسیب‌دیدگی» برگ زرین و جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد.

در بخش فیلمنامه اقتباسی، کیارش صالحی برای «هموفیلیا» برگ زرین و جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی را به دست آورد. جایزه بهترین فیلمنامه نیز به سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای «آسیب‌دیدگی» رسید که شامل برگ زرین و جایزه ۶۵۰ میلیون تومانی بود.

جایزه ویژه هیئت داوران، شامل برگ زرین و جایزه ۷۰۰ میلیون تومانی، به پناه علوانی برای «ژاپنی» اهدا شد.

در بخش بهترین کارگردانی، دیپلم افتخار و جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی به رضا پردل برای «اسکلت دوست‌داشتنی من» رسید و مرجان اشرفی‌زاده برای «گوره» برگ زرین و جایزه ۸۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرد.

بهترین فیلم و جایزه بزرگ جشنواره

برگ زرین بهترین فیلم در بخش سینمای ایران به محسن خباز برای «گوره» اهدا شد.

جایزه بزرگ جشنواره به فیلم «مزامیر اندوه» به کارگردانی یوسف کارگر رسید. این فیلم به‌عنوان اثر برگزیده برای معرفی به آکادمی اسکار انتخاب شد و جایزه‌ای شامل برگ زرین و ۳ هزار دلار دریافت کرد.

جایزه آرای مردمی نیز به فیلم «آدم» اهدا شد که شامل تندیس طلا و جایزه ۴۰۰ میلیون تومانی بود.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.