توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل ارتش و مهندسان پهپادی می‌گویند روند تولید پهپاد در جریان جنگ متوقف نشده و زیرساخت‌های این صنعت در نقاط مختلف کشور توسعه یافته است؛ به‌طوری‌که ذخایر پهپادی ارتش در مقایسه با پیش از جنگ رمضان، افزایش یافته و از تنوع بیشتری برخوردار شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پهپاد آرش در نسخه بهینه‌شده با افزایش وزن سرجنگی از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم، ارتقای دقت هدف‌گیری و توسعه سامانه‌های ناوبری همراه بوده و نسخه‌ای با پیشران جت نیز برای آن مطرح شده است. همکاری متخصصان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر محورهای توسعه این صنعت بوده و ارتش از معرفی یک پهپاد جدید در آینده نزدیک خبر داده است.