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توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم

فرمانده کل ارتش از گسترش زیرساخت‌های تولید پهپاد، افزایش ذخایر و ارتقای قابلیت‌های رزمی پهپاد آرش، از جمله افزایش وزن سرجنگی و توسعه سامانه‌های ناوبری، خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل ارتش و مهندسان پهپادی  می‌گویند روند تولید پهپاد در جریان جنگ متوقف نشده و زیرساخت‌های این صنعت در نقاط مختلف کشور توسعه یافته است؛ به‌طوری‌که ذخایر پهپادی ارتش در مقایسه با پیش از جنگ رمضان، افزایش یافته و از تنوع بیشتری برخوردار شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پهپاد آرش در نسخه بهینه‌شده با افزایش وزن سرجنگی از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم، ارتقای دقت هدف‌گیری و توسعه سامانه‌های ناوبری همراه بوده و نسخه‌ای با پیشران جت نیز برای آن مطرح شده است. همکاری متخصصان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر محورهای توسعه این صنعت بوده و ارتش از معرفی یک پهپاد جدید در آینده نزدیک خبر داده است.

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